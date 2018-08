Kofi Annan meurt

Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations unies, est mort le 18 août 2018, à 80 ans. Photo : European Press Photo Agency / Martial Trezzini

L'ex-secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, est mort samedi à l'âge de 80 ans. Un peu partout dans le monde, y compris au Canada, on a souligné la mémoire de cette « vedette » de la diplomatie mondiale, et premier Noir africain à diriger l'ONU. Au Ghana, pays d'origine de M. Annan, on a décrété une semaine de deuil national.

Fredericton en deuil

Des centaines de proches et de policiers sont présents au centre Aitken de Fredericton. Photo : Radio-Canada

La ville de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a rendu un dernier hommage, samedi, aux policiers Sara Burns et Robb Costello, abattus lors de la fusillade du 10 août. Des milliers de membres des forces de l'ordre ont d'ailleurs défilé dans les rues de la capitale de la province pour saluer la mémoire de leurs confrères.

Vers une refondation du Bloc

Le Forum jeunesse du Bloc québécois propose un congrès de refondation du parti en 2019 où le nom, le logo, les statuts et règlements et le programme seraient revus. Photo : Radio-Canada

Le Bloc québécois a adopté cette fin de semaine le projet de refondation mis de l'avant par les opposants à l'ancienne chef, Martine Ouellette. La majorité des délégués ont voté pour repenser le Bloc québécois juste après l’élection québécoise du mois d’octobre en lançant un processus de discussion, dont des colloques régionaux. On envisage ainsi un renouvellement du programme, mais peut-être aussi du logo, et même du nom du parti.

Montréal est fière

Plusieurs groupes de la mouvance LGBTQ ont participé au défilé de la Fierté, dimanche à Montréal. Photo : Radio-Canada/Hugo Prévost

Les célébrations de Fierté Montréal ont pris fin dimanche avec le point d'orgue du traditionnel défilé sur le boulevard René-Lévesque, dans le centre-ville de Montréal. Plusieurs milliers de personnes ont participé à cette procession mettant de l'avant, cette année, des groupes de lesbiennes disant avoir souffert de manque de visibilité au sein de la mouvance LGBTQ. Les premiers ministres du Canada et du Québec, ainsi que la mairesse de Montréal, étaient présents lors de l'événement.

L'Ouest respire mal

La fumée se voyait aisément dans le ciel jeudi soir à Kimberley, en Colombie-Britannique, alors que la ville a été placée sous alerte d'évacuation. Photo : lindzo29/Instagram

En Colombie-Britannique, l'ampleur des feux de forêt entraîne un grave problème de pollution atmosphérique, poussant Environnement Canada à publier un avertissement. Les particules fines dégagées par les flammes peuvent provoquer des pneumonies, des cancers du poumon et des accidents vasculaires cérébraux.

