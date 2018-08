Le jeune de 22 ans est mort le soir du 21 octobre 2017.

Les proches du Brydon Whitstone disent avoir été informés de la tenue de cette enquête publique début août. Elle est prévue en décembre à la Cour du Banc de la Reine de Battleford.

Après des mois d’attente, les parents du jeune Autochtone sont impatients d’assister aux audiences.

Le père de Brydon Whitstone, Albert Whitstone, espère que les témoignages recueillis par les policiers lors de leur enquête feront la lumière sur toute cette histoire.

Il compte aussi sur les vidéos captées par les caméras de surveillance des véhicules de police pour revoir le fil des événements.

Brydon Whitstone a été mortellement blessé par un agent de la GRC lors d’une poursuite policière dans les rues de North Battleford, au nord-ouest de Saskatoon.

La GRC a révélé peu de détails jusqu’à présent sur les raisons qui auraient poussé l’agent à se servir de son arme. L’agence fédérale s’est contentée de dire que ce geste était « en réponse aux actions de Whitstone. »

Vers 20 h 55 le soir de l’incident, la police a dit avoir reçu un appel d’un automobiliste racontant qu’un véhicule le suivait et que ses occupants venaient de tirer un ou plusieurs coups de feu en sa direction. Cet appel, qui s’est finalement avéré être lié à un autre suspect, a mené à la poursuite policière entre Brydon Whitstone et des agents de la GRC.

Le véhicule conduit par le jeune autochtone a terminé sa course au coin de la 15e Avenue et de la 15e Rue. Photo : Radio-Canada/Marianne Meunier

Dans la voiture, il y avait une autre passagère : Amanda Wahobin. Dans une entrevue accordée à la CBC, la jeune femme a indiqué que Brydon Whitstone n’était pas armé au moment de l’incident, mais qu’il a défié les ordres des policiers en refusant de sortir du véhicule.

Selon le témoignage de la jeune femme, Brydon Whitstone s’est retourné vers la banquette arrière pour tenter de récupérer un objet et c’est à ce moment-là que le policier a ouvert le feu.

Brydon Whitstone a été déclaré mort, vers 21 h 40, en route vers l’hôpital.

Amanda Wahobin devrait témoigner lors de l’enquête du coroner.

Ces enquêtes ont généralement lieu lorsqu’une personne meurt en garde à vue ou en prison. Toutefois, conformément à la Loi sur les coroners, ce type d’enquête peut aussi avoir lieu lors « d’une mort subite, inattendue ou anormale. »