par Alix Villeneuve

Décidément, la précampagne électorale vient de passer à une vitesse supérieure dans les rangs des libéraux.

Par voie de communiqué, le parti indique qu'il fera plusieurs arrêts pour inaugurer l’autobus libéral dans sa première journée de campagne électorale .

Le slogan, peint sur l’autobus, est Équité et opportunité .

Le premier ministre Gallant peut déclencher des élections plus tôt, comme l’indique la loi électorale, souligne le professeur de science politique, Roger Ouellette.

S’il veut avoir une longue campagne, il a tout le loisir, comme le prévoit la loi, de déclencher les élections plus tôt. Roger Ouellette, politologue à l'Université de Moncton

Il ajoute que c’est exactement ce qui a été fait au Québec.

Plusieurs observateurs s'attendaient à ce que la campagne québécoise soit déclenchée vers la dernière semaine d’août. Elle le sera finalement le 23 août, en même temps que celles du Nouveau-Brunswick.

Il l’a fait une semaine plus tôt, pourquoi? Parce qu’il voulait avoir une longue campagne. Et lui, semble-t-il [...] a décidé de ne pas se lancer dans une campagne électorale informelle avant la campagne formelle.