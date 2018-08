Des dizaines de bénévoles du club et des commerçants seront au conseil municipal lundi pour faire entendre leur proposition concernant l'accessibilité à différents hôtels et restaurants de la Ville. L’accès leur est interdit depuis trois ans.

« On va à la séance du conseil pour ramener le dossier du secteur du parc hôtelier pour la simple et bonne raison qu’au niveau de Sherbrooke on n’a pas un accès à des hôtels, ni à de restaurants majeurs pour les motoneigistes. C’est quelque chose qui nous est demandé chaque année par les motoneigistes locaux et de l’extérieur de la ville », explique le directeur de sentiers au club de motoneige Harfang de L'Estrie, Marc Lachance.

Le débat a été relancé la saison dernière, mais sans succès. Les amateurs de motoneigistes reviennent donc à la charge en proposant de nouveaux sentiers. « On revient avec des nouvelles idées […] on relance la Ville pour trouver des solutions », ajoute Marc Lachance.

Selon Marc Lachance, l'atteinte d'un compromis entre la ville et les clubs de motoneigistes profiteraient financièrement aux hôteliers et les restaurateurs de Sherbrooke.

« Il y a quelques années, Tourisme Québec a fait une étude juste pour les 14 clubs de la région de l’Estrie. Ce sont des retombées économiques directes et indirectes de 27 millions de dollars, ce n’est quand même pas négligeable », souligne Marc Lachance.

En attendant la neige, le Club espère bien réaménager la traverse de route à Saint-Élie, près de l’autoroute. « Si la Ville veut bien collaborer, on nous a assuré au niveau des ministères qu’il était possible de nous aménager la traverse de route pour qu’elle soit sécuritaire », conclut Marc Lachance.