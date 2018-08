Avec les informations de Laurence Royer

Le Parti québécois domine depuis plusieurs années dans l'Est-du-Québec. Aux dernières élections, six des neuf circonscriptions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord ont été remportées par le PQ.

Le 1er octobre, les citoyens seront à nouveau invités aux urnes. Dans l’Est-du-Québec, les domaines de la santé et de l’éducation ont été le talon d’Achille du gouvernement libéral actuel, selon Jean Bernatchez. Au plan économique, la réalité serait plus reluisante, selon lui.

[…] du point de vue économique, on tend à bien se positionner si on se compare aux autres. Des taux de chômage qui sont véritablement très très bas. Jean Bernatchez, politologue

Pour cette raison, notamment, le politologue croit que les électeurs seront réticents à voter pour un autre parti.

En 2014, la Coalition Avenir Québec (CAQ) n’avait pas réussi à convaincre les électeurs des régions de l’Est-du-Québec.

Cependant, la CAQ grimpe dans les sondages, et ce, partout au Québec. Cette popularité rend la formation plus attirante, ce qui facilite le recrutement de bons candidats dans ses rangs, selon M. Bernatchez.