Martin Roy, directeur général de l'organisme Festivals et événements majeurs Canada (FAME) et du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), lance un appel à l'aide pour « s'adapter à la menace ». Il dit que les membres de FAME ont vu leurs frais de sécurité bondir de près de 60 % au cours des cinq dernières années.

« On n'arrive plus », a-t-il lancé en entrevue avec La Presse canadienne. « On ne peut pas toujours refiler la hausse aux festivaliers eux-mêmes », a-t-il fait valoir, citant en exemple les nombreux événements gratuits qui animent le centre-ville de Montréal tout au long de l'été.

10 millions de dollars réclamés

FAME et RÉMI, qui représentent un total de 45 événements au pays, demandent l'octroi de 10 millions de dollars supplémentaires à un programme d'infrastructures du ministère de la Sécurité publique.

Or, il faudrait également en élargir la portée, car le programme ciblé ne se destine présentement qu'aux collectivités manifestement victimes de crimes haineux.

De nouveaux besoins

Avec ces fonds fédéraux, les festivals et événements canadiens pourraient éponger une partie des coûts occasionnés par la mise en place de détecteurs de métal et de caméras de surveillance, a illustré Martin Roy. Sans compter que de nouvelles installations s'avèrent souvent nécessaires, a-t-il soulevé. « Depuis quelques années, on parle beaucoup des attaques aux camions-béliers. Ça nous a obligés à mettre des blocs de béton dans certaines entrées. »

Il évoque aussi les nombreux drones, qui survolent les festivaliers et menacent de s'écraser dans la foule; des appareils que les organisateurs du Festival d'été de Québec ont aperçus en juillet dernier.

Martin Roy maintient que le récent resserrement des mesures de sécurité ne relève pas de l'exagération. « Les organisateurs évaluent les risques [...] avec les autorités locales. Les policiers, les pompiers et d'autres, ce sont des spécialistes », a-t-il souligné.

Selon un sondage commandé auprès de la firme Léger, près de trois Canadiens sur quatre se disent en faveur d'un tel soutien financier provenant du fédéral. Une proportion de 80 % des répondants ont d'ailleurs déclaré se sentir « très » ou « assez » en sécurité dans les événements qui ont lieu au pays.

Le sondage a été réalisé en ligne du 3 au 6 août auprès d'un échantillon de 1527 Canadiens adultes. L'ex-organisme professionnel de l'industrie des sondages, l'Association de la recherche et de l'intelligence marketing, jugeait impossible d'attribuer une marge d'erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode d'échantillonnage est non probabiliste.