Le musicien a également remporté le prix du public Yves-Gagnon et celui de la meilleure présence sur scène.

La finale aura lieu le 22 août au Palace de Granby dans la ville du même nom au Québec. Les trois autres artistes sont Laura Lefebvre, Simon Elliot et Jessy Benjamin.

Le festival fête ses 50 ans cette année. Il a pour but d’aider les interprètes et auteurs-compositeurs d’expression française à se révéler et développer leurs talents.