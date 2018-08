Un texte de Lise Millette

L'agente à la prévention et à l’information à la SOPFEU, Isabelle Gariépy, dresse un portrait du Québec en précisant que certains secteurs sont plus à risque.

Au Québec, nous avons des dangers très élevés en Abitibi, un peu plus au Nord et même au nord-ouest où les dangers sont extrêmes. Le beau temps, le vent qui s’ajoute et l’assèchement dans certains secteurs sont en cause. Souvent, une combinaison de tous ces facteurs peuvent faire varier les indices d'élevé à extrême alors il faut vraiment regarder les dangers quotidiennement parce que ça varie beaucoup .

En dépit de ce degré de dangerosité, il n'y a pas d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert pour le moment.

C’est beaucoup plus un état de vigilance. Nous ne sommes pas en interdiction en ce moment, mais une vigilance quotidienne doit être en vigueur , a précisé Mme Gariépy.

Depuis le début de la saison, la SOPFEU a répertorié 484 incendies cette année et 28 296 hectares de forêt ont été affectés jusqu'ici.