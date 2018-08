Le producteur du spectacle Robert Doré en a fait l'annonce samedi soir, alors que le rideau tombait sur une première saison.

L’année prochaine, les artistes de l’opéra rock se produiront de mardi à samedi, soit un soir de plus qu’en 2018. Même s’il est encore trop tôt pour faire un bilan officiel, Québec Issime parle déjà d’un nombre record de ventes de billets « Les gens étaient au rendez-vous avec ce nouveau spectacle, l’effet de nouveauté a compté », explique la directrice à la Promotion et au Tourisme d’affaires et sportif chez Destination Sherbrooke, Lynn Blouin.

Les organisateurs font le pari que les spectateurs seront de nouveau au rendez-vous l’année prochaine. Lynn Blouin a même les touristes asiatiques dans sa ligne de mire. « Les Asiatiques sont fous de spectacles de ce type-là. Starmania a déjà été joué en Asie, ils connaissent les airs. Il y a ce marché-là qu’on va essayer de travailler l'an prochain. »

Les sept chanteurs devraient être présents l’année prochaine pour incarner de nouveau les classiques du genre, comme Le blues du businessman ou encore Le monde est stone. « Il y a un lien très fort qui s’est tissé à travers tous ces gens-là », souligne Lynn Blouin.

Au départ, le spectacle ne devait être à l’affiche qu’une seule saison en raison d’un spectacle similaire déjà en branle en France. « Ce projet-là devait voir le jour en 2018 et possiblement arriver au Québec en 2019 ou très tôt en 2020 […] mais il semble que le projet prend du retard, donc la fenêtre s’est élargie et nous permet de revenir une deuxième année », conclut Lynn Blouin.