Stella Bowles, maintenant âgée de 14 ans, a remporté un prix appelé « Young Eco-Hero », ou « Jeune héros écologique » en français. Elle a pris la première place dans la catégorie des 13 à 16 ans.

Ces prix sont décernés par Action for Nature, un organisme international sans but lucratif qui est basé en Californie et encourage les jeunes à passer à l’action pour améliorer la qualité de leur environnement.

En 2015, alors qu’elle avait 11 ans, la jeune fille a mis en pratique ses connaissances en sciences pour tester l’eau de la rivière LaHave. Elle a publié sur Internet les résultats de ses tests, dévoilant un haut niveau de pollution et attirant l’attention sur ce problème environnemental.

Un partenariat entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la Municipalité de Lunenburg a permis un investissement de 15,7 millions de dollars. Les conduites qui évacuaient les égouts dans la rivière seront remplacées par des installations septiques.

Stella Bowles sur la berge de la rivière LaHave, prête à prélever des échantillons. Photo : Radio-Canada/CBC/Emma Davie

Les travaux ont débuté le printemps dernier. De 75 à 100 conduites devraient être remplacées d’ici la fin de l’année. Toutes les conduites devraient avoir été remplacées par des installations plus respectueuses de l’environnement d’ici 2023.

Stella Bowles enseigne maintenant à d'autres jeunes à prélever des échantillons et tester la salubrité des cours d’eau près de chez eux. Elle les encourage à s’impliquer pour exiger des cours d’eau plus propres.

Elle continue de documenter ses actions sur son site web.

« Je ne fais que commencer », dit Stella Bowles. « J’espère démontrer aux autres jeunes que la science est formidable, que l’activisme est important, et que ma génération a beaucoup de travail à faire. »

Elle a aussi coécrit un livre, My River: Cleaning up the LaHave River (« Ma rivière : nettoyer la rivière LaHave »), qui paraîtra le 25 septembre.

Action for Nature récompense cette année 18 gagnants âgés de 8 à 16 ans, provenant de 9 pays. Stella Bowles est la seule récipiendaire canadienne.

Les prix seront décernés le 25 août lors d’une conférence qui sera diffusée en direct sur Internet.