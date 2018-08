Les avocats de la métropole en appellent du jugement de la Cour supérieure, rendu cet été, et qui est favorable à Ray-Mont Logistiques. Cette décision ouvre la voie à la poursuite des activités de l'entreprise qui veut créer une plateforme de transbordement de céréales et de légumineuses près des résidences du secteur de Viauville et du port de Montréal.