Lors de l’avis, la fumée des incendies avait nettement réduit la visibilité dans plusieurs communautés manitobaines.

Cependant, la situation s’est améliorée progressivement en après-midi. Cet air plus propre avait aussi fait son apparition plus tôt dans le nord et le centre de la province.

Par contre, les alertes concernant la qualité de l’air restent en vigueur dans le sud de la Saskatchewan et de l’Alberta. En Colombie-Britannique, ces avis existent presque partout, sauf dans le nord et certaines régions côtières.