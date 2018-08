Le Momo Challenge est centré sur la photo d’une femme à l’apparence terrifiante qui circule sur les réseaux sociaux.

Les personnes qui reçoivent cette photo sont invitées à contacter un compte WhatsApp, sans quoi la femme leur apparaîtra dans la nuit ou leur lancera une malédiction.

À Gatineau, au moins une personne a été ainsi approchée pour relever des défis, selon le SPVG.

Expert en cybersécurité et président d'In-Sec-M, Antoine Normand croit que ce phénomène pourrait prendre de l'ampleur.

C'est certain qu'il n'y a pas seulement un compte Momo. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est devenu viral. Plus ça devient viral, plus il y a de gens qui se créent des comptes et qui prétendent être Momo , explique M. Normand.

À lire aussi : Momo Challenge, un défi viral dangereux sur WhatsApp

Pour sa part l'agente Isabelle Vachon, porte-parole du SPVG met en garde tous ceux qui véhiculent ce défi. Si le contact initial avec l'application n'est pas illégal en soi, les personnes qui décident de participer au défi peuvent s'exposer à certains risques.

S'ils commettent des infractions dans le but de ce challenge-là, eux peuvent se voir exposer à des arrestations et des accusations criminelles , assure-t-elle.

Il est donc recommandé d'éviter de répondre ou de contacter volontairement un compte Momo. Si les échanges sont déjà entamés, il est possible de s'en sortir.

Dans ce cas, M. Normand conseille de bloquer le numéro immédiatement, de faire un nettoyage du téléphone, quitte à faire une réinitialisation complète de l'appareil.

Le SPVG, le Service de police d'Ottawa ainsi que la GRC affirment être aux aguets face à ce genre de phénomène, sans se dire inquiets pour autant.

Avec les informations de Dominique Degré