Les heurts ont été déclenchés par une agression survenue à Pacaraima, une ville frontalière de l’État du Roraima. Un commerçant, bien connu dans la petite communauté d’un peu moins de 12 000 habitants, a été battu, poignardé et volé. Sa famille a attribué l’attaque à des migrants.

Selon la police brésilienne, le commerçant se trouve à l’hôpital dans un état stable.

En représailles, des dizaines d'habitants ont attaqué les deux principaux campements improvisés de migrants et ont brûlé leurs biens, a indiqué le groupe de travail local chargé de gérer le flux migratoire.

« Il est connu, c'est un voisin, il y a eu un vent d'indignation lorsque la nouvelle de son vol a été connue. Les gens ont commencé à expulser les Vénézuéliens établis dans la ville, pour les forcer à rentrer dans leur pays », a déclaré à l'Agence France-Presse un habitant de Pacaraima.

Trois Brésiliens ont été blessés au cours des affrontements et personne n’a été arrêté, a indiqué la police militaire. Il n’est toutefois pas possible de savoir si des Vénézuéliens ont été blessés, puisque la plupart d’entre eux ont traversé la frontière pour retourner dans leur pays d'origine.

Des images filmées par les habitants de Pacaraima témoignent de scènes de confrontation, tandis que les rues bordant la frontière sont jonchées de décombres.

La plupart des migrants vénézuéliens ont fui le Brésil vers leur pays en laissant derrière eux leurs possessions. Photo : epa-efe/GERALDO MAIA

« C'est terrible, ils ont brûlé les tentes et tout ce qui était à l'intérieur », a déclaré Carol Marcano, une Vénézuélienne qui travaille dans la capitale régionale du Roraima, Boa Vista, et qui se trouvait à la frontière samedi. « Il y a eu des coups de feu, ils ont brûlé des pneus. »

Une situation délicate

Le ministère brésilien de la Sécurité publique a informé qu'il enverrait un contingent supplémentaire de 60 hommes, qui arriveront lundi et rejoindront les équipes déjà présentes dans la région.

L'arrivée massive de Vénézuéliens, qui tentent d’échapper à des années d’inflation et de graves pénuries de biens de première nécessité, a créé une situation délicate dans le nord du Brésil, où la petite ville de Pacairama est devenue un point de passage très emprunté.

Des migrants vénézuéliens attendent au poste frontalier de Pacaraima, le 8 août. Photo : Reuters/Nacho Doce

Le gouvernement régional du Roraima estime que plus de 50 000 réfugiés vénézuéliens ont traversé sa frontière, un chiffre qui équivaut à 10 % de la population de cet État, qui compte quelque 520 000 Brésiliens. La plupart des réfugiés vivent dans des camps ou dans la rue.

Depuis 2017, plus de 127 000 Vénézuéliens ont franchi la frontière terrestre avec le Brésil, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Mesures contraignantes aux frontières

En Équateur, quelque 500 000 Vénézuéliens se sont réfugiés depuis le début de l’année. Le pays vient toutefois d’annoncer que les migrants qui arrivent par la Colombie ne pourront plus traverser la frontière en ayant en poche une simple carte d’identité. Un passeport valide est exigé depuis samedi.

Or, 4000 Vénézuéliens se présentent chaque jour à la frontière entre l’Équateur et la Colombie, où plus d’un million de personnes se sont déjà réfugiées.

Nombre de ceux qui se trouvent en territoire colombien souhaitent poursuivre leur route vers l’Équateur, voire le Pérou ou le Chili, afin de rejoindre des membres de leur famille. Ils sont toutefois nombreux à ne pas posséder de passeport.

La Colombie a dénoncé la décision du gouvernement équatorien, estimant que des migrants dans un état précaire resteront coincés sur son territoire.

Vendredi, le Pérou a annoncé qu’une mesure similaire à celle annoncée par l’Équateur entrerait en vigueur dans une semaine.