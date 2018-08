Un texte de Delphine Jung

« L’année dernière, à la fin du festival, nous avions publié un communiqué de presse pour faire part de notre déception. On ne se sentait pas incluses dans la communauté », explique Julie Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ).

« Selon le déroulement des évènements et de notre point de vue, les femmes de la diversité sexuelle ont été invisiblisées par Fierté Montréal et plusieurs erreurs et oublis importants ont été commis à leur égard », pouvait-on lire dans le communiqué de 2017.

Pour y remédier, Fierté Montréal a créé un comité de femmes qui allie différents organismes comme le RLQ, Hot Sauce ou encore Lez Spread The World qui essayent de faire rayonner les communautés lesbiennes.

Le défilé devrait durer environ trois heures. Photo : Radio-Canada

La présence des femmes ouvrant le cortège qui remontera le boulevard René-Lévesque entre les rues Metcalfe et Alexandre-DeSève dès 13h est donc un symbole fort pour ces militantes, car la bataille de la parité se livre aussi dans la communauté gaie.

Lorsqu’on parle de la communauté LGBT, on parle souvent du G [gai]. Il suffit de regarder le quartier du Village dans lequel les femmes ont peu de place. Elles souffrent encore d’invisibilité. Maïka Montminy, artiste LGBTQ+

Maika Montminy sera en tête du cortège pour faire entendre la voix des lesbiennes. Photo : Maika Montminy

Julie Vaillancourt va même plus loin en accusant « la communauté gaie d'être patriarcale » .

« On voit souvent des hommes blancs mis de l’avant, les femmes passent sous le radar », souligne-t-elle en ajoutant qu'il manque encore des modèles féminins de pouvoir qui osent s’exposer.

Les militantes estiment aussi que la société donne généralement une connotation érotique, voire « fétichiste » de leur orientation sexuelle.

Lorsque vous tapez “lesbiennes” dans un moteur de recherche, ce n’est généralement pas sur le site du RLQ que vous tombez en premier, mais sur des sites pornographiques. Julie Vaillancourt, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec

Un drapeau pour les femmes

Lors du défilé et au rassemblement qui le suivra au parc des Faubourgs, les militantes hisseront le drapeau gagnant du concours organisé par Fierté Montréal. Il servira de point de rassemblement.

Dans un communiqué, Gina Mehra, sa créatrice, explique son concept : « il présente une pièce maîtresse, soit un triangle rappelant l’autonomie des femmes et leurs combats. Le petit triangle magenta se veut une représentation de la force et l’amour que les femmes portent en elles. Les triangles peuvent également être considérés comme la flèche marquant un endroit de rassemblement pour les femmes de la diversité sexuelle. »

Le drapeau servira de point de rassemblement lors des divers événements féminins entourant les célébrations de la Fierté Photo : RLQ

« Il sera comme un phare pour les femmes qui veulent danser ailleurs qu’avec des hommes torse nu », ajoute Mme Antoine. Le RLQ précise qu’il n’a pas pour but de diviser les identités LGBTQ+ ou de renier le drapeau irisé.

Les politiciens au rendez-vous

Le défilé de la fierté sera aussi l’occasion pour les chefs des partis fédéraux et provinciaux de se montrer. Les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard, ainsi que le chef de l'opposition Jean-François Lisée et la mairesse de Montréal, Valérie Plante seront présents.

Le premier ministre Justin Trudeau, lors du défilé de la fierté gaie en 2017. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Pour sa part, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault sera plutôt en Outaouais et en Abitibi.

En entrevue à La Presse canadienne, il expliquait avoir prévu des activités électorales dans ces deux régions dimanche, tout en affirmant partager les revendications de la communauté LGBTQ+.