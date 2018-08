Belle Grand Fille de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est repartie avec le prix dans la catégorie « Auteurs-compositeurs-interprètes ». Elle est atterri dans ce concours grâce à sa performance à la bourse Objectif Scène.

Par ailleurs, c'est Camille Tremblay qui a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Interprètes 13-17 ans » et Alexandre Chayer dans celle des « Interprètes 18 ans et plus ».

Ces trois lauréates reçoivent une bourse pour la production de chansons dans un studio professionnel.

Au total, 60 artistes ont participé au concours tout au long de la semaine. Ils ont eu droit à plusieurs ateliers avec différents professionnels, dont un avec la porte-parole du concours, Laurence Jalbert.

D'ailleurs, nouveauté cette année, les 12 finalistes devaient interpréter une chanson de son répertoire.