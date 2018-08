Un homme a été arrêté.

Les policiers et ambulanciers se sont rendus dans une résidence près de l’intersection de l‘avenue Kipling et de la route Dixon vers 18 h 30. Ils y ont trouvé la femme blessé et l’ont transportée à l’hôpital. Puis, quelques minutes plus tard, la seconde victime a été découverte et prononcée morte sur place.