Malgré les bouleversements qui ont secoué l'organisme dans la dernière année, les Grands Frères Grandes Soeurs de l'Outaouais affirment que leurs finances se portent bien.

Rappelons que l'hiver dernier, des bacs de dons avaient été volés. Radio-Canada avait aussi dévoilé que la directrice générale de l'organisme, Yvonne Dubé, s'est faussement présentée comme avocate et a pratiqué le droit sans autorisation de septembre 2011 à mars 2012.

Pierre Deschamps, membre du conseil d'administration des Grands Frères Grandes Soeurs de l’Outaouais se réjouit de l'engouement pour le service. Nos jumelages ont augmenté de façon exponentielle. Ça m’épate , a-t-il lancé.

Quand je regarde ce qui se passe, moi je peux juste leur donner un A+. Pierre Deschamps, membre du conseil d'administration des Grands Frères Grandes Soeurs de l’Outaouais

Malgré les embûches, M. Deschamps croit que la communauté tend à se mobiliser davantage lorsque les organismes communautaires subissent des épreuves.

Quand on perd un ou deux bacs, on perd de l’argent, c’est sûr. Souvent, quand il y a un incident comme ça, généralement, la communauté compense ces actions , a-t-il affirmé.

L'un des défis auxquels devra s'attaquer l'organisme est sa stabilité financière, selon M. Deschamps, qui est d'avis que le travail est toujours à recommencer.

Il faut toujours être prêts à travailler plus fort. C’est l’acharnement positif auprès des jeunes, c’est ça aujourd’hui la récompense , a-t-il dit.

Redonner à la communauté

Guy Lafrance est un grand frère depuis un an et demi. Quand on lui demande pourquoi il s'engage, il explique qu'il était lui-même un petit frère à son jeune âge.

Depuis que ses enfants ont vieilli, il a décidé de s'engager pour donner au suivant. Au début, on y pense, parce qu’on ne sait pas comment la dynamique va se passer entre les deux , a-t-il dit.

L'ancienne porte-parole de la Société de transport de l'Outaouais, Céline Gauthier, est la grande soeur d'une enfant depuis tout près de trois ans. L’idée derrière son engagement est de passer du temps de qualité avec sa « petite soeur » pour qu'elles puissent échanger.

Selon elle, le programme est très bien bâti. On reçoit des formations, on est encadrés. L’enfant est tellement content d’avoir quelqu’un avec qui passer du temps , a-t-elle souligné.

On sert un peu de mentor, de guide. Céline Gauthier, grande soeur

C’est à la suite d’une longue réflexion que Mme Gauthier s’est engagée. J’ai toujours été animée par la présence des enfants. C’est une expérience enrichissante autant pour l’enfant que pour la grande soeur , a-t-elle confié.

Avec les informations de Dominique Degré