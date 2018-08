Alors que la province est aux prises avec de nombreux feux de forêt, le district régional de Bulkley-Nechako étend à neuf le nombre d’ordres évacuations en vigueur sur son territoire.

Les incendies près des lacs Nadina, Shovel et Tesla sont les plus vastes de la province et s’étendent, ensemble, sur plus de 1640 kilomètres carrés.

La fumée qui se dégage de l’ensemble des brasiers de la province se répand vers l’est, faisant chuter la qualité de l’air en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

