Le pavillon du Cameroun est une idée élaborée par l’Association des Camerounais de la Saskatchewan.

Toutefois, ce beau projet n’aurait pu se concrétiser sans le travail des bénévoles sur place, au parc Archibald de Saskatoon.

Les deux ambassadeurs du pavillon camerounais, le Dr Erique Lukong et Rachel Simen, sont fiers du travail accompli par l’équipe de bénévoles. Photo : Radio-Canada

« Nous sommes très heureux de participer [au FolkFest], mais en même temps, c’est un gros défi que nous nous sommes lancé, parce que c’est vraiment la toute première fois », confie Rachel Simen, l’une des ambassadrices du pavillon.

Les amateurs des cuisines du monde sont invités à s’arrêter au pavillon camerounais pour déguster quatre plats typiques du pays.

« On a le puff-puff, qui est un genre de beignet. On a aussi quelque chose qu’on appelle le poulet-DG. Ça aussi c’est typiquement camerounais. Puis on a aussi des pâtés à la viande et, dernièrement, on a le soya. Ce sont des brochettes de viande et elles sont faites à partir d’une marinade spécifiquement camerounaise », explique le Dr Lukong.

Mais il n’y a pas que les gourmands qui seront comblés, puisque des danses, des prestations musicales ainsi qu’un défilé de mode figurent aussi au programme de la soirée.

Bilinguisme

Le Cameroun n’est pas le seul pays d’Afrique à présenter un pavillon au FolkFest de Saskatoon. Or, selon les ambassadeurs, la présence du Cameroun est largement justifiée ne serait-ce que par la richesse de sa culture.

« On appelle le Cameroun " Little Africa " parce que là-bas on a la Rain Forest, la plage, on voit aussi la sécheresse comme si on était au Sahel… ça représente vraiment l'Afrique ».raconte le D Lukong.

Rachel Simen explique aussi la présence du pavillon camerounais par le fait que, comme le Canada, le Cameroun est un pays bilingue.

La culture camerounaise a un côté similaire avec le Canada en ce sens que nous sommes en même temps anglophones et francophones. Rachel Simen, ambassadrice du pavillon camerounais

« On est ici en tant que pays bilingue. On représente l'anglais, on représente le français, on représente l'Afrique, on représente le Cameroun », dit fièrement le Dr Lukong.

Les ambassadeurs du projet, Rachel Simen et le Dr Erique Lukong, comptent bien être de retour l’année prochaine, pour la 40e édition du FolkFest de Saskatoon.

Le pavillon francophone devrait aussi être au nombre des participants. Pour des raisons de logistiques, les organisateurs du pavillon francophone ont décidé de participer au FolkFest de Saskatoon tous les deux ans.