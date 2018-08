Les compensations annoncées par le ministre des Transports André Fortin sont d’environ 1000 $ par permis de taxi dans la région. À Montréal, ce montant peut aller jusqu’à 46 700 $.

Carolle Dallaire, propriétaire d’un taxi se dit très déçue.

On est à bout de bras et le gouvernement ne veut pas nous écouter. Il ne veut pas nous entendre, ils ne veulent pas nous aider. On n'a pensé qu'à Montréal, qu'à Québec, et qu'à Gatineau et Hull.

Si ce montant s’avère insuffisant, c’est parce que l'industrie est frappée par un nouveau phénomène, celui des taxis fantômes.

Uber a donné le goût à des gens [d'être chauffeur de taxi]. Tu n'as pas besoin d'une application dans une région, tu n'as qu'à passer une petite carte et c'est parti. Carolle Dallaire, propriétaire de taxi

Gilles Couture, propriétaire de taxi depuis une trentaine d'années, constate lui aussi la présence de taxis fantômes.

« Je suis pratiquement certain que bien des mes collègues à travers le Québec aimeraient mieux un contrôle plus efficace des gens qu'il y a autour de l'industrie du transport de personnes. Les Uber que ce soit vraiment contrôlé avec des permis, les faux bénévoles organisés, les systèmes de raccompagnement... que ce soit structuré », précise-t-il.

Le député de Dubuc, Serge Simard comprend ces préoccupations et entend sensibiliser le ministre des Transports.

Au cabinet du ministre André Fortin, on indique que le gouvernement s'est d'abord penché sur les compensations financières. Les aspects législatifs qui régissent l'industrie du taxi seront revus à la fin du projet pilote avec Uber qui se termine en octobre.

D'après le reportage de Claude Bouchard