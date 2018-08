Un texte de Brigitte Dubé, d'après les informations de Philippe Grenier



Cette initiative du Conseil des anglophones Madelinots est une première. Déjà près de 200 personnes ont suivi la guide Jan Kelly.

Le panorama de L'Île-d'Entrée, du haut de la Big Hill Photo : Radio-Canada

Avec elle, les visiteurs découvrent l’histoire de cette île particulière. Je parle de l’agriculture, entre autres, précise-t-elle. L’Île-d’Entrée était auto-suffisante par nécessité, fin 19e siècle, début 20e siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre.

Le passé militaire fait partie de l'héritage historique de l'île.

Trente-sept combattants d'ici sont allés à la Deuxième Guerre mondiale. C’était le plus haut taux par habitant au Canada. L’église est nommée en leur honneur. Jan Kelly, guide

Trente-sept combattants de l'Île-d'Entrée sont allés à la Deuxième Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada

Selon Mme Kelly, la montagne Big hill est l’attraction principale de la visite. Avec ses 174 mètres de hauteur, c'est le plus haut sommet de tout l'archipel.

La montagne nommée Big Hill Photo : Radio-Canada

Elle constate que les visites ont un effet calmant. On sent les épaules qui descendent dans la journée, dit-elle. À la fin de la journée, tu vois qu’ils ont oublié leurs soucis. Ça change leur vision. Ils voient comment ça peut être beau la vie tellement simple.

Paysage champêtre de L'Île-d'Entrée Photo : Radio-Canada

Sarah Moore, une touriste de Québec, apprécie le dépaysement et le calme sur l’île. On est en vacances aux Îles, alors c'était relax. On n’était pas pressés, on en apprenait un peu... Tout l'espace, la nature, on se sent ailleurs.

Les tours guidés sont offerts les lundis, mercredis et vendredis, deux fois par jour.