Sœur Angèle fête ses 80 printemps, et un visiteur du Jardin des Trouvailles n’en revient pas. « Je pensais qu’elle avait 77, 78 ans », s’exclame-t-il. Un autre ajoute : « C’est comme un monument au Québec. Depuis qu’elle est arrivée ici, elle sème le bonheur chez les gens. »

Celle qui est devenue célèbre grâce à ses recettes et sa bonne humeur avait invité ses fidèles jusqu’à 18 h à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil. Sur place, près de 2000 articles étaient proposés à la vente. Des télévisions d'occasion, des articles de bricolage et du pesto maison jonchaient les tables.



Les profits iront tous à la Fondation Sœur Angèle, qui aide les jeunes ayant des problèmes d’intégration et de développement grâce à des formations culinaires.

Plus de 60 ans d’implication dans la communauté

La cote de popularité de sœur Angèle semble toujours au plus haut, au regard des compliments des passants du Jardin des Trouvailles.

Une passante enchantée de l'événement du Jardin des Trouvailles Photo : Radio-Canada

Elle représente l’amitié, l’amour, la paix. C’est une femme qui est extraordinaire. Une passante du Jardin des Trouvailles

Un modèle, sœur Angèle? Rien de tel que l’affirmer pour lui mettre la larme à l’œil. « Ça m’émeut. Parce que c’est une grosse responsabilité face à la société. Parce que, quand tu vois cette dose d’amour que tu reçois, cela veut dire que tu as un don, une grande enveloppe de responsabilité de ces gens-là ».

Arrivée au Québec en provenance de Trévise, en 1955, sœur Angèle a été élevée au rang de Chevalière de l’Ordre national du Québec en 2016.