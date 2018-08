Un texte de Brigitte Dubé

Selon le responsable de l’organisation, Bruno Carrier, du Club de vélo éolien, une soixantaine de personnes ont participé à l’événement, dont des tout jeunes. Habituellement, les participants sont plus d’une centaine.

Selon lui, ce n’est pas le signe d’une baisse de popularité pour le vélo. Il explique qu’au contraire, il y a beaucoup de courses. Il y a des raids presque toutes les fins de semaine, mentionne-t-il. Les gens ne peuvent pas aller partout.

Toutes les générations se côtoient en vélo de montagne. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Le vélo de montagne semble renaître après avoir connu un creux, selon lui. Le vélo de montagne serait plutôt en effervescence.

La semaine dernière, j’étais au mont Sainte-Anne, dit-il. Au Vélirium et juste pour le Raid Vélo Mag, il y avait 700 inscriptions. Il y avait plus de 400 inscriptions de jeunes de 5 à 8 ans.

La relève est bien présente en vélo de montagne. Aujourd’hui à Matane, on le voit bien. Bruno Carrier, organisateur de la course

Grande vitesse pour le critérium Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Tout de même, Bruno Carrier prévoit améliorer l’organisation l’an prochain pour la 11e présentation en changeant le format et en annonçant la date plus tôt pour se positionner plus rapidement dans l’agenda des coureurs. On a compris le message , lance-t-il.

Il mentionne que Matane a le plus important parc de vélo de montagne de l’Est-du-Québec. Depuis 10 ans, on a développé 38 km de sentiers, précise-t-il. Les bénévoles ont mis des heures et des heures à la pioche pour construire tout ça!

Un des plus beaux parcours

Antoine Proulx avec de jeunes coureurs Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

L’un des participants, Antoine Proulx de Rimouski, qui a remporté l’épreuve de cross country, apprécie la qualité du parcours matanais.

C’est un adepte des circuits régionaux, qui lui servent de préparation pour les courses d’envergure provinciale.

Je fais du vélo de montagne depuis quatre ans et ç’a vraiment été une chance d’avoir ces circuits-là, ici, estime-t-il. Ça permet aux gens de s'initier à la course, de savoir quelle préparation ça nécessite. On voit des gens de partout. On se rassemble de Gaspé à Rivière-du-Loup, c’est ça notre circuit. Et moi, je suis chanceux, je suis juste à une heure d’ici, mais Matane c’est un des plus beaux parcours dans l’Est-du-Québec.

Le circuit se terminera le 15 septembre à Rivière-du-Loup et le 16, à Rimouski.