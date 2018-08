Le premier ministre Justin Trudeau et l'ex-premier ministre Paul Martin font partie de ceux qui ont joint leurs voix au concert de réactions internationales pour souligner le décès du diplomate d'origine ghanéenne.

L'ancien dirigeant des Nations unies et lauréat d'un prix Nobel de la paix s'est éteint en début de journée, samedi, à l'âge de 80 ans, au terme d'une courte maladie, a annoncé la Fondation Kofi Annan.

Paul Martin, dont le mandat de premier ministre canadien coïncidait avec celui de M. Annan à la tête de l'ONU, a décrit son ami comme « l'un des meilleurs ».

« Il avait une vision très générale qui englobait tout le monde, et il regardait toujours en avant », a déclaré M. Martin en entrevue téléphonique.