Il me reste à comprendre la formule que le [ministère des Transports du Québec] a utilisé pour évaluer la valeur de la perte de permis, pour mieux comprendre pourquoi certaines agglomérations de la province vont recevoir plus ou moins de compensation , lance le directeur général de Taxi Loyal, Alexandre Rizk.

Les détenteurs d'un permis de taxi au 27 mars 2018 recevront un montant de base de 1000 $, selon le plan dévoilé par Québec. Une indemnisation s'ajoutera à cette somme.

Or, le montant de cette indemnisation variera selon les régions. La valeur des permis a été plus touchée dans les centres urbains que dans les banlieues et en région, a-t-on expliqué.

Ce sont environ 2,7 millions de dollars qui iront dans les poches des détenteurs des 179 permis de taxi à Gatineau. Certains auront droit à une indemnité totale de 24 200 $.

Même s'il accueille la compensation offerte par Québec comme une bonne nouvelle , M. Rizk a certaines questions. Il chiffre les pertes des chauffeurs à près de 70 000 $ chacun, se basant sur la valeur passée des permis de taxi et sur l'état actuel du marché.

Il s'explique mal la différence entre la valeur de la compensation entre les secteurs de Hull et Gatineau. Pour le premier secteur, les chauffeurs recevront jusqu'à 24 200 $. Pour les secteurs de Gatineau et d'Aylmer, les chauffeurs recevront jusqu'à 7800 $.

Toutefois, les secteurs de Gatineau et de Hull sont identiques en ce qui a trait à la valeur des permis et au nombre de clients potentiels, selon M. Rizk.

Il n'y a aucune différence entre le secteur de Hull et le secteur de Gatineau. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi l'évaluation était beaucoup plus basse dans ce dernier secteur , fait-il valoir.

Les indemnisations en chiffres : Montant minimal dans la province : 1000 $

Montant maximal dans la province : 46 700 $

Secteur de Hull : 24 200 $

Secteurs de Gatineau et d'Aylmer : 7800 $

Secteur de Buckingham : 2800 $

Compensation en proportion

On répond en proportion de la perte de valeur totale, ce n’est pas une compensation pour la totalité de la perte , a rétorqué, samedi, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, André Fortin.

Le gouvernement dit s'être basé sur les données de la Commission des transports du Québec pour déterminer le montant des indemnisations en fonction les régions.

Le ministre Fortin assure que la province est l'une des seules juridictions à compenser les chauffeurs de taxi face à l'arrivée de plateformes comme Uber.

On est la première juridiction au Canada, une des seules en Amérique du Nord, une des seules à travers le monde, à offrir une compensation pour cette perte de valeur , a-t-il dit.

Le ministre des Transports du Québec, André Fortin, souhaite compenser la « perte de valeur » des permis de taxi dans la province. Photo : Radio-Canada

M. Fortin a indiqué que cette compensation comporte deux volets, soit l'indemnisation en lien avec les pertes encourues par les chauffeurs couplée d'une aide à la modernisation , tirée notamment des redevances qu'Uber doit remettre à l'État.

Les indemnisations versées aux chauffeurs de taxi québécois ne sont pas conditionnelles à une réélection du Parti libéral. Les chauffeurs de taxi devraient d'ailleurs recevoir leur chèque d'ici le 1er octobre.

À quelques jours du déclenchement de la campagne électorale, le ministre Fortin dit cependant ne pas exclure une bonification de l'aide aux chauffeurs de taxi si son gouvernement est réélu.

Avec les informations de Yasmine Mehdi