Un texte de Marie-Hélène Paquin

Les organisateurs du Défi Contre-Courant étaient aux prises avec un beau problème cette année.

On a dépassé, on voulait 700 inscriptions et on a 702 incriptions, puis je dois l'avouer, on a dû refuser du monde. On était bien désolé, mais on n'était plus capable d'en prendre , confie Pascal Tanguay, l'un des quatre organisateurs.

Le départ de la course avait lieu au Complexe récréatif Jacques-Massé. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Cette course à obstacles, reconnue pour son utilisation des rapides de la rivière Kinojévis et pour ses marres de boue, invite les coureurs d'expérience, les familles et les compagnies à relever le défi.

Même si la température était plutôt fraîche samedi matin, les coureurs s'en donnaient à coeur joie.

Avant de décoller, mettons que j'hésitais beaucoup, mais après que je sois décollé, c'était moins pire. Tu as chaud, donc ça rafraîchissait! , confie Étienne Lacroix, de Rouyn-Noranda, qui fait la course depuis trois ans.

Les rapides de la rivière Kinojévis, qui passe dans le village de Preissac, sont mis à contribution. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Léonard Tremblay, de Rouyn-Noranda, a fait la course avec ses petits-fils, Isaac et Gaël, de Malartic.

Moi, j'ai tout aimé, c'était vraiment le fun! , lance Gaël.

Gaël, Isaac et Léonard Tremblay ont relevé le défi en famille. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Chapeau à l'organisation, c'est beaucoup de travail! J'espère que ça va continuer pour les autres années , ajoute son grand-père.

Ça serait le fun que ça soit repris, parce que c'est vraiment une belle activité et si ça revient, moi je le refais c'est sûr! , renchérit Isaac.

La boue était au rendez-vous. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Plus de 100 bénévoles sont mobilisés pour ce qui est l'une des journées les plus importantes de la saison.

Même le maire de Preissac, Stephan Lavoie, accompagne les coureurs à moto.

Une excellente journée, je suis très fier des organisateurs, des bénévoles et de toute la population. Tout le monde est mobilisé, ça fait quatre ans. On ne peut pas demander mieux! , lance le maire.

Un autobus rempli de mousse attendait les coureurs. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Une partie des profits de cette « Édition spéciale pompiers » seront remis à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Pour le directeur des incendies de Preissac, Gilles Prévost, il est important de soutenir cette cause.

Les grands brûlés... au Québec, l'hôpital de Montréal, c'est reconnu. Plus qu'on va les aider, mieux c'est, parce que c'est une épreuve très destructrice , souligne-t-il.

Des défis inspirés des compétitions de pompiers parsemaient le parcours. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Si les participants souhaitent que l'événement revienne l'an prochain, les organisateurs laissent entendre qu'ils auront besoin de relève pour poursuivre cet événement d'envergure.