Les joueurs participeront à divers ateliers et s'affronteront dans des matchs intra-équipe. L'entraîneur-chef de l'équipe, Yanick Jean, est bien satisfait de voir ses joueurs évoluer.

Ça se passe bien, les vétérans montrent l’exemple. Ils sont arrivés en bonne forme physique, il n’a rien à redire de ce côté-là, ils sont ici pour prendre les choses en main , note Yanick Jean.

Les Saguenéens de Chicoutimi lors de leur camp d'entraînement Photo : Radio-Canada

De son côté, le vétéran Zachary Lavigne est bien heureux de prendre les recrues sous son aile.

Mon objectif est encadrer les jeunes pour les aider à progresser le plus rapidement possible. C’est ce que je vais essayer de faire au courant du camp et du début de la saison , a-t-il expliqué

La jeune recrue Loris Rafanomezantsoa précise d'ailleurs que l'aide des vétérans est très précieuse.

On est bien encadré. C’est mon premier camp LHJMQ. C’est vraiment intense, mais c’est ce qu’il faut pour jouer junior majeur. Loris Rafanomezantsoa, recrue

Le premier match présaison à domicile aura lieu mardi au Centre Georges-Vézina contre le Drakkar de Baie-Comeau.