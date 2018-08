Un texte de Dereck Doherty pour Les malins

Jessica Beaulieu en est à sa deuxième rentrée à titre d’enseignante à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin du secteur de Buckingham. Elle a hâte et regarde l’année à venir avec anticipation.

Je n’ai jamais enseigné ce que je vais enseigner cette année , confie-t-elle. L’an passé, elle a appris le jour de la rentrée la matière qu’elle allait enseigner.

Elle dit qu’elle vit très bien avec le spectre de la rentrée. Je crois, comme enseignant, qu’on ne doit absolument pas se laisser atteindre par le stress négatif. Ça en prend un avec les pieds à terre.

Pour Christian Maranda, c’est une dixième rentrée scolaire. Le professeur de science et technologie à l'École polyvalente de l’Érablière vit celle-ci comme un stress positif .

Aline Barre, elle, verra cette rentrée d’un tout autre oeil. Habituellement, tout l’été, on pense à sa rentrée , dit-elle. Or, cette fois-ci, ce sera avec un café et le sourire en coin qu’elle regardera les autobus passer du haut de son balcon, puisqu’elle est nouvellement retraitée de l’École élémentaire publique Francojeunesse d’Ottawa.

De gauche à droite, les enseignants Christian Maranda, Jessica Beaulieu et la nouvelle retraitée Aline Barre. Photo : Radio-Canada/Joël Fitzgerald

Échanger pour réussir sa rentrée

Aline Barre confie que pour être réussir sa rentrée, un enseignant doit échanger et apprendre à connaître ses élèves. Ça devient une famille, ce sont tes enfants. Chaque enseignant est différent, c’est la beauté du métier , explique-t-elle.

J’ai toujours aimé travailler avec les autres , renchérit Mme Barre, qui encourage les enseignants à accueillir des stagiaires. La collaboration avec d’autres est souvent un outil gagnant , dit-elle.

Jessica Beaulieu reconnaît pour sa part que si les élèves ne font pas confiance aux enseignants, ça ne fonctionnera pas . La clé, selon elle, est d’apprendre à connaître ses élèves.

Christian Maranda confie que les premières semaines sont toujours en dents de scie; c’est différent à tous les jours , mais que la complicité se développe rapidement entre les enseignants et les élèves.

Une bonne préparation facilite les choses

En ce qui a trait à la préparation d’une nouvelle année scolaire, chacun a sa propre technique.

Christian Maranda vérifie s’il peut trouver des frères et soeurs d’anciens élèves, question de développer plus facilement une complicité avec ses nouveaux élèves. Si on a des liens, les noms viennent plus facilement , fait-il valoir.