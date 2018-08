Le Canadien, le Russe et l'Américaine s'envoleront le 20 décembre prochain de Baïkonour, au Kazakhstan, et si, dans le contexte actuel, on imagine mal des politiciens d'Ottawa, de Moscou et de Washington partager une table, on arrive assez aisément à voir comment les astronautes des trois nations arriveront à se côtoyer dans un espace si exigu sans trop de frictions.

Au centre de formation Youri-Gagarine, en banlieue moscovite, les responsables ne sont pas peu fiers de leur programme et de sa place capitale dans la poursuite de l'exploration spatiale. Chaque lieu de tournage, chaque entrevue, chaque déplacement entre les bâtiments de l'ère soviétique faisait l'objet de négociations serrées lors du passage d'une délégation de journalistes canadiens, jeudi et vendredi passés.

Il faut dire que la Russie occupe présentement une place de premier plan en matière de missions spatiales : la dernière navette spatiale américaine a décollé des États-Unis en 2011.

Depuis, pour monter à la SSI, les astronautes doivent embarquer dans une capsule Soyouz. Il y a donc en ce moment une forme de dépendance du Canada et des États-Unis à la superpuissance russe.

Fraternité

Le commandant de l'équipage est d'ailleurs le Russe Oleg Kononenko. Son second est le Canadien David Saint-Jacques. C'est lui qui prendra le relais en cas de besoin. Et c'est justement sur cette fraternité spatiale, sur un objectif commun – plutôt que sur les rivalités nationales – que l'on préfère miser à la Cité des étoiles, ex-complexe militaire sis à une heure au nord-est de Moscou.

« C'est un bon exemple du fait que, quand on arrive à trouver un terrain d'entente, on peut travailler ensemble; on réussit des choses extraordinaires. Moi, Oleg et Anne, on est fiers de montrer qu'on peut travailler ensemble, que c'est possible. C'est ça qu'il ne faut pas oublier », plaide l'astronaute natif de Québec.

Et s'il soutient que les tensions politiques canado-russes, « ça n'entre pas dans le cockpit », il concède que « bien sûr, on en parle », parce qu'« on n'est pas naïfs ».

Cependant, « on en parle entre amis », insiste l'ingénieur, astrophysicien et médecin.

C'est un peu comme si notre amitié, notre collégialité, qui est très forte, nous aidait à comprendre et à aller au-delà des problèmes politiques. David Saint-Jacques, astronaute canadien

« Les tensions politiques, c'est réel. C'est difficile à résoudre, c'est clair, mais les solutions existent. Il faut les trouver [...] parce que c'est notre avenir qui est en jeu, et surtout parce que comme on le montre dans le domaine spatial depuis des décennies, quand on arrive à trouver une manière de travailler ensemble, c'est extraordinaire ce qu'on peut accomplir », conclut David Saint-Jacques.

Une station véritablement internationale

L'une des démonstrations les plus éloquentes de cette coopération internationale est sans doute la station orbitale à laquelle le Soyouz s'arrimera dans quelques mois, la SSI, bâtie grâce au génie combiné d'hommes et de femmes de divers pays, illustre l'ancien astronaute américain Doug Wheelock, qui est actuellement directeur du bureau des opérations de la NASA au centre Youri-Gagarine.

Évidemment, nous sommes conscients des tensions géopolitiques qui peuvent surgir, et cela a été le cas dans les dernières années, mais avec cette énorme fierté nationale tant en Russie qu'aux États-Unis et chez nos partenaires internationaux, on a construit ensemble ce qui est essentiellement un château dans le ciel. Doug Wheelock, directeur du bureau des opérations de la NASA

« C'est vraiment une chose que nous mentionnons tout le temps, en disant à la blague : " Nous arrivons à nous entendre dans l'espace, pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre sur terre aussi? " Ici, nous nous entraînons ensemble pour arriver à survivre dans l'espace, alors toutes ces tensions semblent se dissiper. Ça consolide le lien encore davantage », argue-t-il.

Les débats politiques ne sont pas la tasse de thé du commandant Kononenko. « En tant qu'astronaute, je ne pense pas beaucoup à la politique, mais dans le contexte de mon travail, je ne ressens aucune animosité entre nos pays, incluant le Canada », confie le Russe en entrevue à La Presse canadienne.

« Lorsque nous sommes dans la station spatiale, nous partageons surtout nos histoires de famille, nous discutons de sport, d'actualité, mais pas vraiment de politique. Il peut nous arriver d'en parler, mais c'est une très petite partie de nos interactions. Nous parlons surtout de nouvelles positives et réjouissantes », relate-t-il.

Celle qui complète le trio assure que le sujet n'est « pas évité » et que les liens qui se sont noués sont « d'abord et avant tout fondés sur des amitiés réelles ».

Par ailleurs, « nous avons tant de choses à nous dire et tant de choses à faire que j'ai peine à me rappeler un jour où nous nous sommes assis et avons dit : " Et puis, la politique?" » lance l'Américaine Anne McClain.