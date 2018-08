La présidente de la Société historique de Havre-Saint-Pierre, Lison Cormier, est fière de l'accent cayen qui lui vient de ses ancêtres.

Elle prend l'exemple de l'expression m'a te sacrer un coup de cartable dans les vertèbres , qui peut devenir incompréhensible : « Il y a tellement de R, que quand tu le dis vite, la personne comprend rien. »

Même si l'accent des Îles-de-la-Madeleine est plus prononcé, on a le même accent que le monde de Havre-aux-Maisons. Lison Cormier, présidente, Société historique de Havre-Saint-Pierre

Comme l'explique bien son centre d'interprétation, Havre-Saint-Pierre a été fondé en 1857, à la suite d'une disette qui a entraîné l'exode.

L'historien local, Guy Côté parle de révolte et de fierté : On vient des Îles, des goélettes arrivent avec les premières familles.

Il y a du loup marin en masse. On a une bonne pêche de morue et de hareng. Puis on a des bateaux qui sont les Cadillac du Saint-Laurent! Guy Côté, historien de Havre-Saint-Pierre

Mais la misère n'est jamais loin, et les Cayens apprennent à se mêler de politique pour réclamer leur part.

À travers toute une série d'événements historiques, ils ont appris qu'il fallait qu'ils parlent fort, qu'ils disent des choses.

Et cette expression culturelle englobe naturellement la chanson et la musique, note le musicien Alain Barriault.

Aujourd'hui, même les joueurs d'accordéon sont plus âgés, et les jeunes aiment toujours la musique. Ça va du gros heavy métal au country , dit-il.

La musique change, mais les valeurs restent semblables à celles des Îles-de-la-Madeleine ou du Nouveau-Brunswick.