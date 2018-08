« Ce sont des fonds qui seront disponibles dès lundi », a déclaré lors d'une conférence de presse Giovanni Castellucci, le patron de la société qui a été mise en cause par le gouvernement.

Une portion d'environ 200 mètres du viaduc autoroutier Morandi enjambant Gênes s'est effondrée mardi en milieu de journée, tuant au moins 42 personnes.

Le président d'Autostrade, Fabio Cerchiai, et le directeur général de la société, Giovanni Castellucci, ont exprimé leur profonde tristesse et leurs condoléances aux familles des victimes lors de cette première conférence de presse depuis le drame.

Des funérailles nationales étaient organisées samedi et des Italiens ont rendu hommage aux victimes lors d'un office célébré dans le parc des expositions de Gênes par l'archevêque de la ville, le cardinal Angelo Bagnasco.

Huit mois pour construire un nouveau pont

Les dirigeants d'Autostrade, une filiale du groupe Atlantia, ont affirmé que tous les ponts du réseau dont ils ont la concession sont sûrs.

Un premier fonds, pour les « besoins immédiats » des familles des victimes, y compris les besoins juridiques, va être créé et sera administré par la municipalité de Gênes, ont annoncé les dirigeants d'Autostrade.

Un second fonds sera constitué pour les habitants qui ont été contraints de quitter leur habitation pour des motifs de sécurité et qui ne pourront pas retourner chez eux en raison de la démolition du pont et de la construction de la nouvelle structure.

Les dirigeants d'Autostrade estiment pouvoir ériger un nouveau pont autoroutier dans un délai de huit mois.

Le pont, construit à la fin des années 1960, s'est rompu sur une longueur de 80 mètres. Photo : Reuters/Stefano Rellandini

En attendant, pour désengorger la ville, la société aménagera « en des temps record » un chemin pour les poids lourds sur une voie privée de l'aciérie Ilva, près du port.

Les autoroutes de la zone de Gênes ne seront plus payantes à partir de lundi.

Concernant les responsabilités liées à la catastrophe, Autostrade a affirmé que la situation était trop complexe et qu'il appartenait à la justice d'établir ce qu'il s'était passé, pour quelles raisons et dans quelles circonstances.

Les deux dirigeants ont jugé que le moment n'était pas opportun pour commenter les relations entre leur société et le gouvernement. Ce dernier a décidé d'engager une procédure de révocation de la concession autoroutière accordée à Autostrade.

MM. Castellucci et Cerchiai, à qui les chefs de file du gouvernement avaient demandé de démissionner au plus vite, ont précisé qu'ils entendaient rester en poste dans l'immédiat.