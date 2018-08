Le parc commémoratif a été créé en mémoire des gens qui sont décédés à la maison au diapason. « Ça fait plusieurs années qu’on caressait ce rêve d’aménager un parc commémoratif pour que les familles et les proches des personnes qui ont été accueillies à la maison puissent se recueillir en toute sérénité », explique la directrice générale de la maison Au Diapason, Marie-Josée Filteau.

L’organisme a pu bénéficier d’un don important d’un contributeur anonyme pour aménager le site. Un arbre en acier inoxydable du sculpteur Mathieu Isabelle complète l’espace.

L'arbre commémoratif de la maison Au Diapason est une oeuvre de l'artiste Mathieu Isabelle. Photo : Courtoisie

L’arbre représente la symbolique que la maison est enracinée dans la communauté et les feuilles représentent les patients qui sont décédés dans la maison […] À l’occasion on a des familles qui reviennent chez nous, ça leur permet d’avoir un lieu et avoir une pensée pour l’être cher qui est décédé à la maison. Marie-Josée Filteau, directrice générale, maison Diapason.

L’organisme offre aussi de l’accompagnement psychologique aux patients et aux familles confrontées à la maladie depuis près de dix ans. « Plus de 1 000 patients et leur famille ont pu bénéficier gratuitement de cet environnement paisible », a ajouté le président de la fondation Au Diapason, Luc Harbec, par voie de communiqué.

Deux millions sur deux ans

La fondation compte aussi amasser deux millions de dollars en deux ans dans le cadre de sa campagne de financement.

« C’est assez audacieux, mais on sait que les gens vont se mobiliser pour nous aider. La maison a huit ans et il y a quand même des réparations, de l’entretien à faire », conclut Marie-Josée Filteau.

Une autre partie de l’argent amassé ira pour les services, par exemple au programme de deuil pour les enfants et les adolescents.