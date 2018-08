La Municipalité régionale d’Halifax a lancé mercredi dernier un appel d’offres pour trouver un fournisseur pour de nouveaux billets d’autobus pourvus d’éléments de sécurité qui réduiront le risque de contrefaçon, notamment de l’encre infrarouge.

Cet appel d’offres précise que les futurs billets mesureront 6 pouces de longueur par 2,75 pouces de largeur, c’est-à-dire 15,25 cm par 7 cm.

Les futurs billets d'autobus pour adultes (haut) et pour personnes âgées et enfants (bas) qui devraient apparaître à Halifax d'ici les premiers mois de 2019. Photo : Municipalité régionale d'Halifax

C’est à peu près la dimension d’un billet de banque au Canada, et environ la taille de six à huit billets comme ceux présentement utilisés à Halifax.

Les billets sont destinés à être lus par les nouvelles boîtes de perception automatiques des titres de transport, qui seront installés dans les prochains mois dans tous les autobus.

Les billets ne seront pas réutilisables et seront recyclés après leur utilisation.

Sur Internet, plusieurs Haligoniens ont réagi avec humour, mais aussi irritation devant l’augmentation prévue de la quantité de papier utilisée par Halifax Transit.

Début du graphique (passez à la fin) pic.twitter.com/GHpJhf12MV — Halifax ReTales (@HalifaxReTales) August 16, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) pic.twitter.com/ohtE0p7A2h — bc | Paige ☆ Hex 🔜 TI8 (@TheBase16) August 16, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Chez Halifax Transit, le directeur des services techniques Mark Santilli indique que cette décision s’explique d’abord par le respect des recommandations du fabricant des nouvelles boîtes électroniques de perception des titres de transport.

Le fabricant recommande des billets d’autobus de la taille de billets de banque car il y aurait un risque que des billets plus petits ne puissent pas traverser tout le mécanisme de la boîte de perception après avoir été « aspirés » par la machine.

« Ils resteraient coincés », dit Mark Santilli.« Nous aurions plusieurs autobus incapables de percevoir des billets. »

M. Santilli admet que l’augmentation considérable de la taille des billets d’autobus n’est « pas un changement idéal ». Il indique que les nouvelles boîtes de perception électroniques sont une première étape vers le remplacement des billets par des cartes à puce, et vers le paiement par carte de débit, carte de crédit, et application mobile.

« Je suis certain qu’il y a d’innombrables exemples d’agences [de transport] qui se sont lancées un peu trop rapidement, et leurs projets se sont transformés en désastre en ce qui concerne le budget et les délais », dit M. Santilli.

Des autobus du réseau de transport en commun d'Halifax. Photo : CBC/Robert Short

Aucun fournisseur ayant approché la Municipalité ne répondait à tous les critères requis par la société de transport pour procéder immédiatement au paiement par carte à puce. C’est pourquoi il ne sera pas possible dès l’installation des nouvelles tours de perception, explique M. Santilli.

« Nous avons conclu que de procéder en plusieurs étapes était la décision la plus sûre pour une solution de qualité, le plus rapidement possible », dit-il.

Bientôt le paiement électronique dans les autobus

Santilli estime qu’un système de paiement électronique dans le transport en commun pourrait exister à Halifax d’ici 18 mois.

Les nouveaux billets de grande taille doivent faire leur apparition à la fin de cette année ou au début de 2019. Les nouvelles tours de perception seraient installées dans les autobus environ trois mois plus tard.

Le paiement de son passage par carte à puce se fait toujours attendre à Halifax. Photo : Getty Images/gremlin

Les chauffeurs ne distribueront plus de correspondances. Les usagers pourront en obtenir une en appuyant sur un bouton sur la tour de perception, et elles seront imprimées seulement lorsque l’autobus est immobilisé. Pour Mark Santilli, c’est plus sécuritaire de cette façon, puisque le chauffeur ne devrait plus être distrait par un passager se levant pour lui demander une correspondance pendant que l’autobus est en marche.

En plus des billets, les boîtes de perception accepteront les paiements en espèces et calculeront automatiquement si un montant suffisant a été déposé. Une coche verte ou un « X » rouge apparaîtront sur la machine, et un timbre sonore se fera entendre. La machine ne rendra pas la monnaie.

Les nouvelles mesures annoncées pour Halifax Transit coûteront à la Municipalité 7 millions de dollars, auquel s’ajoutera un coût d’entretien prévu de 1,2 million de dollars pour les cinq prochaines années.

Interrogé à savoir si les usagers subiront une augmentation du prix des titres de transport pour aider à payer la facture, Mark Santilli répond : « pas à ma connaissance ».