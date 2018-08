« Ce n'est pas la première pétition que nous avons sur le parc de la Gatineau, mais c'est la première sur le site de la Chambre des Communes », explique le directeur général de la section Vallée de l'Outaouais de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), John McDonnell, qui en est l'instigateur.

La plupart des 590 signataires, originaires du Québec et de l'Ontario, demandent à la Chambre des communes de modifier la Loi sur la capitale nationale afin de conférer au parc de la Gatineau la protection juridique nécessaire pour garantir sa préservation pour les générations à venir.

Contrairement aux parcs nationaux du Canada et à de nombreux parcs provinciaux, le parc de la Gatineau n’est pas protégé par une loi exigeant qu’il soit géré de manière à garantir son intégrité écologique , précise aussi la pétition.

M. McDonnell s'inquiète aussi de l'augmentation du nombre de personnes qui s'y rendent. Environ 2,7 millions de visites sont effectuées chaque année, selon la Commission de la capitale nationale (CCN).

Avec les changements climatiques et les espèces envahissantes, c'est le moment de travailler ensemble pour mieux protéger ce parc, si l'on veut que les générations futures puissent en bénéficier John McDonnell, directeur général de la section Vallée de l'Outaouais de la SNAP

Les signataires souhaitent ainsi conférer au parc une intégrité écologique et apporter un certain éclaircissement au niveau des rôles et responsabilités de la CCN .

La pétition devrait obtenir une certification d'un greffier début novembre, avant d'être présentée aux Communes.

Pour sa part, la CCN a organisé plusieurs ateliers ces derniers mois pour connaître l'avis du public sur l'avenir du parc de la Gatineau.

Le nouveau Plan directeur du parc de la Gatineau devrait être complété au printemps 2019.

Le cheminement d'une pétition électronique Une pétition électronique déposée sur le site de la Chambre des communes doit recueillir au départ l'appui de 5 citoyens canadiens , elle doit être parrainée par un député.

doit recueillir au départ l'appui de , elle doit être parrainée par un député. Elle est ensuite examinée par un greffier avant d'être mise en ligne sur le site Internet des Communes pendant 120 jours .

. Par la suite, le greffier doit certifier la pétition si elle a recueilli au moins 500 signatures .

. Enfin, le document est présenté aux Communes avant que le gouvernement dépose sa réponse finale. Source : Chambre des communes

Avec les informations d'Agnès Chapsal