Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Xavier Lacroix et de Geneviève Génier Carrier



Plus de 120 films sont en sélection officielle.

Le festival présente 125 oeuvres cinématographiques, d'ici et d'ailleurs, en plus d'accueillir plus de 90 invités du domaine du cinéma et des arts.

Un des films présentés : Gaspard va au mariage du Français Antony Cordier Photo : courtoisie

Selon François Cormier, directeur artistique et responsable de la programmation du festival, il s’agit plus que jamais d’une programmation ouverte sur le monde.

La meilleure façon de sonder l’état du monde, c’est de venir au festival, de voir les films sur grand écran et de partager la sensibilité de ces réalisateurs de talent. François Cormier, directeur artistique et responsable de la programmation du festival

Cette année, on propose un nouveau lieu de diffusion, soit l’ancien centre d’art qui a été converti en salle de projection.

Autre nouveauté : la nouvelle École de cinéma d'été de Percé qui regroupe 16 participants d'un peu partout au Québec. Selon François Cormier, le succès est tel qu’il a fallu refuser des participants.

Les Grandes rencontres des arts médiatiques en Gaspésie Photo : courtoisie

Par ailleurs, Les Percéides proposent, pour une quatrième année, les Grandes rencontres des arts médiatiques en Gaspésie. M. Cormier mentionne que ce volet du festival prend de l’expansion d’année en année. Il réunit quinze créateurs.

Ce sont des artistes qui sont vraiment dans une démarche d'exploration de l'art avec les nouvelles technologies, explique-t-il. Donc que ce soit la vidéo, le son, la musique électronique, les projections immersives, c'est tout un domaine nouveau, qui est vraiment dans une tendance mondiale je dirais, de transformer les images, les sons qu'on entend, de faire vivre une expérience autre, je dirais, du cinéma.

Cinéma acadien à l’honneur

Le cinéma acadien est à l’honneur avec la présence du réalisateur Phil Comeau, qui est président du jury. Il présentera son film Zachary Richard, toujours batailleur.

Partagé entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, de Néo-Écossais d’origine a réalisé une centaine de films.

[On vit les mêmes réalités], constate-t-il. En région, on a toujours de la difficulté à faire financer nos films. Ça coûte plus cher à cause de la distance, c’est toujours un défi.

Il présentera aussi un court-métrage sur une île en Bretagne où des Acadiens se sont installés après la Déportation.