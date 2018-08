Si le président américain ne mentionne à aucun moment son nom, cette salve de tweets matinaux intervient après l'offensive lancée la semaine dernière par des géants d'Internet contre le conspirationniste américain Alex Jones, privé d'accès aux plateformes Facebook et Spotify notamment. Twitter a également restreint mardi, pour une semaine, le compte de ce commentateur d'extrême droite.

« Les réseaux sociaux discriminent absolument les voix républicaines-conservatrices », a écrit Donald Trump sur Twitter, promettant que son gouvernement ne laisserait pas ça arriver, sans apporter davantage de précisions.

« Ils font taire les opinions de beaucoup de personnes de DROITE alors qu'en même temps ils ne font rien pour les autres », a-t-il dénoncé.

« La censure est quelque chose de très dangereux et d'absolument impossible à surveiller », ajoute-t-il dans un deuxième tweet, avant de s'en prendre une nouvelle fois aux médias.

Il n'y a rien d'aussi bidon que CNN et MSNBC, et pourtant, je ne demande pas à supprimer leur comportement malade. Donald Trump, président des États-Unis, sur son compte Twitter

Le président critique régulièrement ces deux chaînes de télévision.

« Laissons tout le monde participer, bons et mauvais », lance-t-il dans un troisième message posté sur le réseau social.

Fondateur du site InfoWars, Alex Jones est une personnalité médiatique affiliée à l'extrême droite, devenue une célébrité à la faveur de propos et de théories conspirationnistes sur la fusillade de Sandy Hook, en 2012.

Le fondateur du site InfoWars et commentateur d'extrême droite américain, Alex Jones, ne peut plus publier de messages sur son compte Twitter depuis mardi, et ce, pendant une semaine. Photo : AFP/Getty Images/ERIC BARADAT