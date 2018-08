L’agence fait état d'un ciel brumeux et de visibilité réduite.

Ce n’est que samedi soir ou dans la nuit que des améliorations seront perceptibles à cause d'un front froid en provenance de l'Alberta. Un peu de fumée persistera probablement jusqu'à dimanche cependant, dit l'agence.

La fumée peut provoquer une toux inhabituelle, l’irritation de la gorge, des maux de tête et de l’essoufflement. Les enfants, les aînés et les personnes souffrant d'asthme ou de maladies cardiovasculaires sont plus à risque.