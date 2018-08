Guy Marchand est responsable d’une entreprise offrant des croisières privées en bateau aux alentours de Vancouver. Il explique que la faible visibilité causée par la fumée nuit à ses affaires.

On a reporté [des excursions] pour des gens qui visitaient et qui voulaient avoir une vue, parce que là on ne voit plus du tout les montagnes et la carte postale de Vancouver. Guy Marchand, membre de l'industrie touristique