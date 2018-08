Un texte de Jérémie Bergeron et de Yasmine Mehdi

Au premier regard, le soccer pour malvoyants a tout du soccer traditionnel. Il suffit néanmoins de tendre l'oreille pour différencier les deux disciplines.

À mesure que les joueurs enchaînent les dribbles, des bruits de clochette résonnent dans le stade. Sur le terrain d'Ottawa, jeudi après-midi, des joueurs du Fury d'Ottawa tentent d'évoluer les yeux bandés, se fiant uniquement au son des grelots.

C'est un méchant gros challenge, honnêtement , soupire Jérémy Gagnon-Laparé, milieu de terrain au Fury d'Ottawa. [Il faut] écouter fort, parce qu'il n'y a rien d'autre sur quoi tu peux te fier. Une fois que t'as le ballon dans les pieds, il faut le garder proche de soi, sinon on ne l'entend plus.

Sur le terrain, qui est plus petit qu'au soccer traditionnel, les joueurs doivent constamment communiquer afin d'éviter les collisions. Les gardiens et les entraîneurs sont voyants et peuvent donner des indications aux joueurs lorsque le ballon s'arrête.

Vangelis Nikias est aveugle et joue au soccer. Photo : Radio-Canada

Vangelis Nikias est aveugle depuis ses cinq ans. Il raconte avoir commencé à jouer au soccer après son accident, dans les rues de son village natal en Grèce.

Il y a beaucoup de mouvements au soccer , dit-il en dribblant, sourire aux lèvres. Il y a toujours de la stratégie, des capacités individuelles et d'équipe.

C'est un peu comme danser. Vangelis Nikias, joueur de soccer

L'objectif ultime, c'est de pouvoir participer aux Jeux paralympiques , explique l'entraîneur de l'équipe, Jeffry Holmes. Il dit avoir reçu des invitations d'équipes aux États-Unis et espère d'ici là recruter plus de joueurs et pouvoir former une équipe complète.

Vangelis Nikias appelle malvoyants et voyants à se joindre à l'activité. J'espère qu'on attirera plus de gens et qu'on aura tous du plaisir ,souhaite le joueur.

Avec les informations de Kim Vallière