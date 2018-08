Même si les cas de commotions cérébrales dans le milieu sportif semblent de plus en plus fréquents, le professeur à la Faculté de médecine à l’Université Laval soutient pourtant qu’il n’y en a pas plus qu’avant.

« On a surtout vu une amélioration de la capacité de les reconnaître. Ça peut donner la fausse impression qu’il y en a plus. Il y en a plus qui consultent à l’hôpital », explique-t-il.

Le Dr Pierre Frémont ajoute que la façon d’entraîner les athlètes, comme au football par exemple, a été modifiée. Certaines règles, notamment dans la Ligue nationale de hockey (LNH), ont été modifiées.

« On arrive à les éviter. On peut penser qu’il y en a moins, mais qu’on en voit plus parce qu’on les reconnaît beaucoup plus qu’avant », indique-t-il.

Laisser le cerveau guérir

Le Dr Pierre Frémont explique qu’il faut « laisser notre cerveau guérir même si les symptômes ne sont pas impressionnants ». Il faut diminuer les efforts durant une certaine période.

Si le cerveau n’a pas eu le temps de guérir et qu’une autre commotion survient, « les conséquences peuvent être beaucoup plus importantes que lors de la blessure initiale ».

Il est donc important, selon le président de la Collaboration canadienne sur les commotions cérébrales, de remarquer les premiers symptômes et de cesser immédiatement les activités physiques.

La plupart du temps, une commotion cérébrale provoque un mal de tête, des nausées, des étourdissements, et parfois des symptômes visuels. Ils apparaissent parfois après l’accident ou quelques heures plus tard.

Le professeur à la Faculté de médecine à l’Université Laval souligne que le problème ce n’est pas le nombre de commotions cérébrales isolées. Le danger et de les enchaîner rapidement sans qu’elles n’aillent eu le temps de guérir complètement.

« Il n’y a pas de raison de croire que d’avoir deux, peut-être trois commotions, de façon isolée [...] il n’y a pas vraiment d’évidence que ça donne une accumulation de fragilité », souligne-t-il.