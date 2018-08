Gatineau a dévoilé le tracé du projet évalué à 2,1 milliards de dollars cet été.

Il prévoit une trentaine de stations, réparties entre le secteur Aylmer et le centre-ville de Gatineau, avec un arrimage au réseau O-Train d'Ottawa.

Rachel Bourdon, candidate caquiste

Rachel Bourdon Photo : CAQ

La candidate de la Coalition avenir Québec s'est dite très favorable au projet , mais veut revoir le cadre financier.

Rachel Bourdon est prête à revoir complètement le projet, quitte à envisager un réseau électrique métropolitain comme à Montréal.

[Nous] sommes très favorable au projet, mais il faut faire ça dans une optique responsable, que ça cadre avec le budget. Rachel Bourdon, candidate de la Coalition avenir Québec dans Hull

Maryse Gaudreault, députée libérale

Maryse Gaudreault, candidate dans Hull pour le PLQ Photo : Radio-Canada

S'il est réélu, le Parti libéral du Québec investirait un milliard de dollars dans le projet de train léger.

Selon la députée actuelle, les tracés proposés visent à desservir les populations d'Aylmer et de Taché et c'est dans ces secteurs qu'on doit appuyer le transport en commun .

On ne connaît pas le tracé final, mais nous sommes engagés à financer 50% [du projet]. Maryse Gaudreault, députée du Parti libéral du Québec dans Hull

Marysa Nadeau, candidate péquiste

Marysa Nadeau Photo : Courtoisie Parti québécois

Le Parti québécois compte pour sa part investir 1,5 milliard de dollars dans le projet. Sa candidate dans Hull aimerait également un réseau cyclable arrimé avec [le] tracé pour que les gens puissent se rendre au point d'embarquement avec des transports actifs.

Au PQ, on a fait le choix d'être le gouvernement d'un Québec vert. Marysa Nadeau, candidate du Parti québécois dans Hull

Patricia Pilon, candidate verte

Patricia Pilon Photo : Parti vert du Québec

La candidate du Parti vert a avoué de ne pas avoir eu le temps de regarder le tracé du train léger , mais a dit soutenir la gratuité des transports en commun.

Le Parti vert appuie tout financement du transport en commun. Patricia Pilon, candidate du Parti vert dans Hull

Benoit Renaud, candidat solidaire

Benoit Renaud, candidat de Québec Solidaire dans Hull Photo : Courtoisie Québec solidaire

Sans chiffrer la contribution d'un éventuel gouvernement solidaire dans le projet, M. Renaud a indiqué qu'il souhaitait développer des ressources pour les transports actifs en plus de réduire de l'ensemble les tarifs pour encourager plus de personnes à l'utiliser et comme mesure de justice sociale pour les personnes à bas salaire .

On pourrait s'engager à financer le projet en bonne partie. Benoit Renaud, candidat de Québec solidaire dans Hull

Nichola Saint-Jean, candidat pour NPDQ

Nichola St-Jean Photo : NPDQ

Le Nouveau Parti démocratique du Québec (NPDQ) aimerait quant à lui que le tracé soit modifié. Il espère toutefois profiter du projet pour redynamiser le centre-ville de Hull.

Le problème, c'est simple. De développer les infrastructures pour permettre aux gens d'Aylmer de venir à Hull et de dépenser leur argent dans nos commerces , estime-t-il.

C'est indispensable à la ville, pour le développement d'Aylmer qui va continuer à s'étaler. Nichola Saint-Jean, candidat pour le Nouveau Parti démocratique du Québec dans Hull

D'après un reportage de Florence Ngué-No