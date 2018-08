L'avocat de la présumée tête dirigeante d'un réseau de stupéfiants dans la région a fait une requête pour recevoir les mandats d'écoute électronique et les mandats de perquisition obtenus par les enquêteurs.

L’avocat de la défense, Julien Boulianne, veut vérifier si tout s'est fait de manière légale.

On va ouvrir, on va prendre une copie de ça. Il va y avoir sans doute du caviardage pour qu’on puisse cacher les informations qui permettraient d’identifier les informateurs et ensuite on va nous remettre une copie des mandats et des affidavits , explique Me Boulianne.

Dans les prochains jours, la preuve de l'enquête de même qu'une copie de ces mandats scellés seront remis à la défense, sans toutefois identifier les sources policières.