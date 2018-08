Marc Veillette, résident d’Audet, ne peut plus rentrer chez lui depuis trois semaines. « Je suis revenu chez moi le soir et je ne pouvais pas avoir accès à ma rue », explique-t-il.

Selon le maire de la municipalité, Jean-Marc Grondin, la facture pour réparer les dommages est évaluée à 400 000 $, alors que le budget annuel de la municipalité est d’un million de dollars.

La Ville compte sur l’aide de Québec pour payer les réparations. « C’est impossible pour une petite municipalité comme nous de faire les travaux tant qu’on n’a pas le ok du ministère [de la Sécurité publique] », lance Jean-Marc Grondin.

La municipalité se dit prête à effectuer les travaux, pourvu que les citoyens paient pour augmenter la taille des tuyaux. « Si on regarde la règlementation municipale, c’est clair, net et précis que le propriétaire est responsable de son entrée et de son ponceau », ajoute le maire.

De son côté, Marc Veillette ne veut pas payer les 1300$ dollars requis et menace de poursuivre la ville qu'il tient responsable d'une mauvaise gestion de l'eau. « Le gravier qui vient de la route et les morceaux d’asphalte, normalement ça ne devrait pas être notre responsabilité », argumente-t-il.

La voisine de Marc Veillette a payé le 1300$ pour « régler le problème ».

« Ce n’est pas normal, on nous a dit qu’on est obligé si on veut rester ici. Faut s’arranger comme on peut », conclut la dame.