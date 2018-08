Il s'agit d'une évaluation de deux jours qui accorde aux ambulanciers leur droit de pratique au Québec.

Le faible taux de réussite n'alerte toutefois pas l'institution d’enseignement. Selon les responsables de la technique, le test est très sévère.

Si certaines choses ne sont pas faites exactement comme les protocoles l'exigent, l'élève est automatiquement recalé.

Dans le langage, nous, on appelle ça les critères d’échec absolu. Alors il y en a plusieurs dans une mise en situation, il n’y a pas un seul critère d’échec absolu, il y en a plusieurs. Il y a des critères de délai d’intervention. Par exemple tu vas avoir un certain nombre de minutes pour donner de l’oxygène à ton patient. Tu vas avoir tant de minutes pour lui administrer un médicament. Évidemment, la chronométrie joue des fois contre eux , explique le responsable du programme, Christian Bradette.

Certaines entreprises auraient aimé avoir accès à un plus grand bassin de recrutement cet été. C'est le cas d'Ambulances Chicoutimi, qui espérait embaucher quelques finissants, mais cela a été impossible.

J’ai des étudiants qui sont venus me voir au printemps en me disant qu’ils avaient fini le cégep, ils ont passé le test en juin et l’ont échoué. Donc, il y a une reprise qui va être en août ou en septembre. Moi, ça fait que la période estivale est passée. Je n’ai pas plus de travail, mais j’ai beaucoup moins de travail pour un jeune qui sort de l’école , explique le directeur Hugues Lavoie.

Au Québec, 43 % des étudiants finissants ont échoué le premier essai du Programme national d'intégration clinique.

Ils auront la chance de reprendre cette évaluation au cours de l'automne.