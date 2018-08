Un texte de Philippe de Montigny

Quelque 400 participants à l’assemblée générale annuelle de la Nation métisse de l’Ontario à Peterborough ont abordé la question de l’auto-gouvernance lors de leurs discussions vendredi et samedi.

L’entente signée avec le gouvernement Trudeau vise à établir une relation « de gouvernement à gouvernement » entre la Nation métisse de l’Ontario et le fédéral.

Pour y arriver, il faudra toutefois développer une constitution et identifier des priorités de financement, en consultant la population, qui se chiffrait à 120 585 Métis au dernier recensement.

L’auto-gouvernance, c’est se sortir de la colonisation et gouverner notre peuple. On va recevoir des fonds mais on va pouvoir servir notre peuple avec ce qu’il a besoin, pas ce que le gouvernement dit qu’il a besoin. France Picotte, vice-présidente de la Nation métisse de l’Ontario

France Picotte, vice-présidente de la Nation métisse de l'Ontario, à la 25e AGA à Peterborough Photo : Radio-Canada

Vers une gouvernance autonome

Après deux ans de consultation, la Commission sur les droits et l’autonomie gouvernementale des Métis a identifié quelques dossiers prioritaires dans son rapport, incluant l’accès aux soins de santé, au logement abordable et à l’éducation postsecondaire.

La question des impôts et la création d’un protocole de consultation tripartite sont aussi jugées importantes. Les revendications des Métis ontariens pourront désormais être négociées plutôt que soumis aux tribunaux.

Nos préoccupations se rattachent toutes à l’auto-gouvernance insiste France Picotte.

La vice-présidente rappelle toutefois qu’ils sont nombreux à devoir encore confirmer leurs origines et s’enregistrer afin d’être officiellement reconnus comme Métis.

Tobias Clarke de Tillsonburg, près de London, s’indigne qu’il faille des documents de l’homme blanc pour prouver son identité métisse. Elle ajoute qu’il n’existe pas de définition précise des Métis qui fait l’unanimité.

Si nous voulons vraiment nous gouverner, nous devrions être en mesure de nous définir dit-elle.

Une foire d'artisans et d'entrepreneurs métis à Peterborough Photo : Radio-Canada

Assimilation chez les jeunes

Pour David Dusome, qui réside à Midland, l'assimilation est une course contre la montre. Midland est la ville ontarienne avec la plus forte concentration de Métis.

Selon lui, les occasions de vivre sa culture métisse et de la transmettre aux plus jeunes sont de plus en plus rares.

Les jeunes veulent apprendre l’anglais alors ils parlent anglais , affirme l’homme de 77 ans, qui apprécie pouvoir parler michif et français lorsqu’il joue au curling avec des amis.

La Nation métisse de l’Ontario a pour sa part développé un outil qui facilite l’identification d’ancêtres issus de familles souches métisses.