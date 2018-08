L'homme, qui a déjà envoyé plusieurs courriels dans lesquels il s’en prenait à l’administration municipale, a même empêché la directrice générale de sortir de son bureau vendredi.

C’est un citoyen qui ne vient pas nécessairement aux séances municipales, mais qui nous adresse beaucoup de doléances. Puis, quand même qu’on essaie de répondre en essayant de régler ses problématiques, ce n’est jamais assez. Donc, il y a eu un débordement et cette situation et on ne la tolérera pas , explique le maire de Desbiens, Nicolas Martel.

Marie-Ève Roy a été secourue par des employés.

Elle a porté plainte à la Sûreté du Québec, qui a procédé à l'arrestation de l'individu menaçant.