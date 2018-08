Un texte d'Émilie Parent-Bouchard

Selon les données rendues publiques sur le site web du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), c’est à Rouyn-Noranda et au Témiscamingue que les dépenses de l’ensemble des candidats ont été les plus importantes de la région, avec respectivement 80 383,63 $ et 14 461,43 $ décaissés. Cela équivaut à 2,45 $ par électeur inscrit à Rouyn-Noranda et à 1,13 $ au Témiscamingue.

Ces données témoignent de la convoitise des candidats pour les électeurs de ces deux secteurs. Ces derniers avaient d’ailleurs l’embarras du choix, avec une proportion de trois candidats pour chaque poste au conseil municipal de Rouyn-Noranda et quatre pour le seul et unique poste de préfet de Témiscamingue.

L’argent, gage de victoire?

Mais est-ce à dire qu’une élection est une affaire de gros sous? Pas si vite, répondent ceux qui étaient sur la ligne de feu jusqu’au 5 novembre 2017.

C’est impossible, au Québec, de dépenser plus que les autres équipes, parce que les budgets sont plafonnés, lance d’emblée Pierre Gaudreault, agent officiel du maire sortant défait Mario Provencher. Tous les candidats ont dépensé à peu près la même somme d’argent et c’est vraiment les électeurs qui ont eu à faire un choix avec l’information dont ils disposaient et leurs opinions.

Son objectif consistait tout de même à décaisser le maximum de la somme autorisée par le DGEQ, soit 16 259,55 $, afin de faire passer le message de son candidat. Et à cet égard, on peut dire que c’est mission accomplie, puisqu’il a décaissé 99 % de cette somme, contre 96 % pour la candidate élue, Diane Dallaire.

Assermentation de Diane Dallaire Photo : Radio-Canada/Guillaume Rivest

Une campagne électorale, ça prend selon moi un minimum et il faut travailler de façon serrée, fait valoir la mairesse actuelle. Une chance qu’on a le bénévolat, les gens qui se donnent gratuitement. S’il fallait rémunérer tous les bénévoles qui nous aident lors d’une campagne électorale, on n’y arriverait pas.

Ratios des dépenses électorales des maires de la région Amos Sébastien D’Astous (réélu) : 1716,54 $/6887,40 $. Remboursement : 25 %

: 1716,54 $/6887,40 $. Remboursement : 25 % Robert Audette (Non disponible) Rouyn-Noranda Diane Dallaire (élue) : 15 660,08 $/16 259,55 $. Remboursement : 96 %

: 15 660,08 $/16 259,55 $. Remboursement : 96 % Vuyani Gxoyiya : 17,24 $/16 259,55 $. Remboursement : 0,1 %

Philippe Marquis : 13 313,87 $/16 259,55 $. Rembouserment : 82 %

Équipe Mario Provencher (sortant) : 16 028,58 $/16 259,55 $ Remboursement : 99 %

16 028,58 $/16 259,55 $ Remboursement : 99 % Richard St-Michel : Non disponible La Sarre Yves Dubé (élu sans opposition) : Aucune dépense Val-d’Or Pierre Corbeil (réélu sans opposition) : Aucune dépense MRC de Témiscamingue Renald Baril : 523,40 $/7615,80 $. Remboursement : 7 %

Claire Bolduc (élue) : 6278,37 $/7615,80 $. Remboursement : 82 %

: 6278,37 $/7615,80 $. Remboursement : 82 % Bernard Flébus : 5418,77 $/7615,80 $. Remboursement : 71 %

Gilles Lepage : 2240,89 $/7615,80 $. Remboursement : 29 %

À l’inverse, au Témiscamingue, c’est la candidate qui a dépensé le plus d’argent qui a été élue. Mais Claire Bolduc et Bernard Flébus s’entendent pour dire qu’on ne peut attribuer le résultat à l’argent.

Je ne pense pas [que l’argent soit le nerf de la guerre], pas au Témiscamingue. J’ai vu les montants que Mme Bolduc a dépensés et même si j’avais pu mettre le double, je ne pense pas que ça aurait fait un changement dans le scrutin , soutient M. Flébus, ajoutant que si c’était à refaire, il serait encore plus présent sur le terrain, même s’il estime avoir consacré 90 % à cet effet.

Une affaire de soupers spaghetti?

Les deux camps sont aussi d’accord pour dire que la valeur du travail de terrain n’a pas de prix. Claire Bolduc consacrerait aussi davantage de temps à arpenter les 19 000 kilomètres carrés du territoire de sa MRC si l’exercice de la campagne électorale était à refaire.

Claire Bolduc Photo : Gracieuseté : Claire Bolduc

C’est important d’être très présente sur le territoire. Pas parce que je veux que les gens me connaissent, mais parce je veux qu’ils me parlent, qu’ils me disent eux ce qui manque à leur bonheur , fait valoir Mme Bolduc.

Parce que c’est de ça dont on s’occupe en politique municipale, du bien-être des gens dans leur quotidien. Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue

Même son de cloche du côté de Bernard Flébus. « Vous savez, ici on est très proche des gens au Témiscamingue. Par la population, on est un petit comté, c’est sûr qu’il y a un grand territoire à couvrir et je dirais que le face à face, aller voir les gens, ça reste selon moi la meilleure solution », plaide-t-il.

Revoir les critères qui encadrent les dépenses électorales?

Claire Bolduc ajoute cependant un bémol en lien avec les critères populationnels qui prévalent pour déterminer le plafond des dépenses électorales, sans pour autant tenir compte de la vaste étendue du territoire. Elle mentionne d’ailleurs que la question est discutée au sein de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

L’élection des préfets au suffrage universel, c’est toujours une extension de ce qui se faisait dans la ville ou dans la municipalité, illustre-t-elle, soutenant que des MRC comme Matapédia et Kamouraska dans le Bas-St-Laurent et le Pontiac dans l’Outaouais vivent la même réalité. Je ne dis pas que j’aurais dépensé 10 000 $ de plus, loin de là, mais je le regarde en termes de municipalité versus MRC versus comté électoral au niveau provincial. Il y a un clash au niveau des MRC.

Encadrement des dépenses électorales (source : DGEQ) Afin de favoriser une plus grande équité entre tous les candidats, la loi impose une limite aux dépenses électorales à chaque poste. Voici les limites fixées pour les dépenses électorales d’un candidat. Poste de maire Pour l’élection au poste de maire ou de maire d'arrondissement, un montant de 3780 $, auquel s’ajoute : 0,30 $ par personne inscrite sur la liste électorale de la municipalité, sans excéder 20 000 personnes inscrites;

0,51 $ par personne inscrite sur cette liste et comprise dans la tranche allant de 20 001 à 100 000 personnes inscrites;

0,38 $ par personne inscrite sur cette liste et comprise dans la tranche excédant 100 000 personnes inscrites. Poste de conseiller Pour l’élection à un poste de conseiller, le montant maximal des dépenses électorales est de 1890 $, plus : 0,30 $ par personne inscrite sur la liste électorale du district électoral.

Dans une moindre mesure qu’au Témiscamingue, les candidats à la course à la mairie de Rouyn-Noranda devaient conjuguer avec le même enjeu, puisque la Ville a aussi le statut de MRC. Si les équipes de Mario Provencher et de Diane Dallaire disent ne pas avoir négligé la rencontre avec les citoyens, elles ont aussi mis en place d’autres moyens pour rejoindre ceux qui sont plus difficiles à trouver.

Le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda, Mario Provencher, assiste à un match des Huskies Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Je pense que la meilleure carte de visite d’un candidat, c’est d’aller physiquement au devant des citoyens et des électeurs et de les rencontrer. Pierre Gaudreault, l'agent officiel de Mario Provencher

À l’échelle d’une municipalité, ce n’est pas facile, parce qu’il y a quand même [plus de 32 000] électeurs à rencontrer. Ces gens-là travaillent le jour, ne sont pas toujours disponibles le soir. Alors à ce moment-là, il faut se tourner vers des médias traditionnels comme la télévision , poursuit M. Gaudreault, qui était l'agent officiel pour l'équipe Mario Provencher.

L’équipe de Diane Dallaire indique aussi avoir misé gros sur le terrain. On a fait [beaucoup de terrain], beaucoup de porte à porte, rien ne va jamais remplacer ça, croit Mme Dallaire. On a rencontré beaucoup d’entreprises. On était présent sur le terrain ou dans les clubs de l’âge d’or, etc. Il y a des gens qui utilisent peut-être moins les réseaux sociaux, mais on a tenté d’être présents aussi à d’autres niveaux.

L’art de mener campagne, à un carrefour entre le traditionnel et le numérique?

Selon l’analyse de Pierre Gaudreault, c’est surtout l’usure du pouvoir qui se s’est exprimée dans l’urne le 5 novembre 2017. Il concède que l’angle économique donné à la campagne de Mario Provencher a aussi pu lui nuire.

Mario Provencher a lancé sa campagne vendredi. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Sa stratégie électorale a consisté à consacrer le plus d’argent possible à décliner ce message économique dans différents médias, surtout traditionnels. Pancartes, messages publicitaires à la télévision et dans le journaux, publications Facebook et sur le web, ces dépenses ont même justifié la décision de ne pas avoir de local électoral, explique-t-il.

On a convoyé un message résolument économique auprès des citoyens, rappelle M. Gaudreault. [Mais] étant donné que l’Abitibi vit une période de plein emploi ou presque, les gens étaient moins intéressés par ça. Il aurait fallu faire un peu plus de recherche pour trouver comment allumer les gens ou récolter leurs besoins un peu plus précisément.

Diane Dallaire est élue à la mairie de #Rouyn-#Noranda, première femme à la tête de la Ville.

Avoir une connaissance fine des préoccupations citoyennes, c’est ce qu’a cherché à faire Diane Dallaire, notamment par l’entremise de sa page Facebook. Elle y diffusait d’ailleurs un engagement par jour pendant toute la campagne. Sa stratégie différait en ce sens de celle de Mario Provencher.

On a décidé de se doter d’outils web, d’utiliser les réseaux sociaux, précise-t-elle. S’il y a eu de l’impression, c’était au minimum, en noir et blanc. Par contre, on avait choisi d’avoir pignon sur rue. Ça a servi de publicité aussi, parce qu’on était visibles sur la rue Perreault [et] c’était le lieu où les citoyens pouvaient venir », indique celle qui a conservé sa page Facebook pour « bien communiquer avec les gens, qui lui « écrivent encore beaucoup , assure-t-elle.

Bernard Flebus Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Les candidats du Témiscamingue estiment aussi que le monde politique est à la croisée des chemins entre médias traditionnels et nouvelles technologies de l’information. Effectivement, il y a un virage qui s’opère, analyse M. Flébus. On est vraiment dans un entre-deux. Je pense que dans l’avenir, il va falloir que les candidats misent beaucoup sur un moyen de communication comme Facebook.

Claire Bolduc devient la première femme préfète élue au suffrage universel au #Témiscamingue.

Les pancartes, c’est évidemment important parce que comme on dit, c’est la face sur le poteau. La pancarte met un visage sur un nom. Je ne pense pas que les pancartes électorales vont disparaître , renchérit Mme Bolduc, avant d’ajouter que le journal et la radio sont des médias qui « marquent l’imaginaire » parce qu’ils sont tangibles, qu’ils demeurent concrètement à la portée des électeurs.

L’outil politique du futur?

Elle croit cependant qu’il n’est désormais plus possible d’ignorer l’impact des réseaux sociaux, notamment parce qu’ils permettent d’interagir directement avec l’électorat.

C’est intéressant parce qu’on est à la croisée de chemins et actuellement on ne peut pas dire qu’on laisse tomber les pancartes pour ne faire que du média électronique. Claire Bolduc, préfète de Témiscamingue

La personne, sans avoir à te croiser dans la rue, a de l’information sur ce que tu portes comme candidature, plaide-t-elle. Les gens qui me rejoignaient par ma page Facebook, ça n’a pas de prix. Et quel que soit le niveau électoral, les électeurs n’ont pas tous l’opportunité de te saluer, de te serrer la main mais par les réseaux sociaux, ils ont l’opportunité de s’adresser à toi.

Claire Bolduc sera candidate au poste de préfet de la MRC de Témiscamingue Photo : Gracieuseté : Claire Bolduc