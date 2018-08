De plus, le candidat de la CAQ admet ne pas avoir payé de cotisation obligatoire à la Corporation de l'industrie touristique du Québec(CITQ) qui, dans son cas, s'élève à 256 $ par année.

Le conseiller municipal de Saguenay Simon-Olivier Côté confirme que la Ville a des règles précises en matière d'hébergement touristique et considère que louer sa maison ou son logement n'est pas différent que l’exploitation d’un gîte.

Questionné à ce sujet avant de connaître la situation du candidat caquiste, il affirme qu’ en ce moment, on est en train de revoir le schéma d’aménagement de la ville de Saguenay et on travaille à revoir cette réglementation. Oui, on veut continuer à avoir ça de façon contrôlée, on ne veut pas qu’il y ait des Airbnb qui pousse partout, mais on veut pouvoir enlever certaines limitations .