Même s'il est chef du NPD depuis près d'un an, Jagmeet Singh cherche encore à se démarquer au Québec. Pour y arriver, le chef a entre autres choisi le thème de l'environnement lorsqu'il était de passage à Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe ou encore Drummondville.

Partout où il passe, Jagmeet Singh rappelle son opposition aux oléoducs comme Trans Mountain et Énergie Est.

« Le Québec, c'est important pour nous, c'est une nation où, c'est clair, il y a des sensibilités qui sont très importantes pour les sociaux-démocrates », dit-il.

Avec 16 sièges en jeu dans la province, le NPD a un peu plus d'un an pour consolider ses appuis et obtenir de la visibilité. Une tâche qui ne sera pas facile. Les racines du parti sont peu profondes, comme la lointaine troisième place dans Chicoutimi–Le Fjord l'a rappelé.

« C'est une grande côte à remonter », admet d'entrée de jeu Farouk Karim, ancien attaché de presse du parti et directeur des communications de la campagne à la direction du député Guy Caron.

Une tournée du chef comme cette semaine est justement une des solutions pour le NPD.

C'est important que cet été, il passe du temps au Québec et pas seulement à Montréal, mais dans les régions du Québec. C'est là d'où le gros du caucus provient. Farouk Karim, ancien attaché de presse du NPD

À 15 mois des prochaines élections, Jagmeet Singh assure qu'il est prêt.

« On fait les préparations, on recrute les candidats et les candidates. On une équipe, on a déjà planifié notre équipe pour la campagne, donc tout est en préparation », indique-t-il.

Un été de réflexion pour les députés

Avec une élection fédérale à l'horizon, dans le caucus néo-démocrate, certains réfléchissent à leur avenir. D'autres, comme Brigitte Sansoucy, ont déjà pris leur décision et seront sur les rangs en 2019.

« Je vais le dire fièrement à la prochaine élection, Saint-Hyacinthe-Bagot, Saint-Hyacinthe-Acton à ce moment-là, a besoin d'un député du NPD », dit-elle.

Solliciter un nouveau mandat, peu importe le parti, est une décision qui ne se prend pas à la légère.

Matthew Dubé, élu dans Beloeil-Chambly, a consulté ses proches avant de s'engager en 2019.

Ma femme, sa fille, notre famille, on est quand même dans une situation où nous sommes toujours à l'aise avec les sacrifices que ça demande, le travail de député. Matthew Dubé, député de Beloeil-Chambly

Président du caucus, Matthew Dubé sait que son parti ne peut rien tenir pour acquis. Il promet de redoubler d'ardeur et martèle le thème de l'environnement, comme son chef.

« C'est un dossier extrêmement important dans mon comté et partout au Québec, et c'est le genre de dossier où on constate qu'il y avait beaucoup de belles paroles de Justin Trudeau, mais aussi beaucoup de déceptions », soutient le député.

Les députés néo-démocrates ont affirmé toute la semaine que Jagmeet Singh leur rappelle Jack Layton. À un peu plus d'un an des prochaines élections, le chef du NPD a peu de temps pour réussir à son tour sa petite séduction du Québec.